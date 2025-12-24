دولت اقلیم کردستان ۶ روز تعطیلی رسمی اعلام کرد

به گزارش کردپرس، دولت اقلیم کردستان تعطیلی رسمی را در تمامی نهادها و ادارات اقلیم برای چند روز اعلام کرد. فعالیت مراکز و نهادهای خدمات‌رسان به‌صورت اضطراری ادامه خواهد داشت.

بر اساس این اعلام، از روز پنج‌شنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ تا روز شنبه ۳ ژانویه ۲۰۲۶، تمامی ادارات و نهادهای اقلیم کردستان در تعطیلی رسمی خواهند بود.

اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کردستان اعلام کرده است که در طول ایام تعطیلات، فعالیت مراکز خدمات‌رسان به شکل اضطراری ادامه خواهد داشت.

همچنین روند پرداخت حقوق ماه دهم کارمندان در روزهای تعطیل بدون وقفه ادامه می‌یابد.

فعالیت رسمی تمامی ادارات و نهادهای اقلیم کردستان از روز یکشنبه ۴ ژانویه ۲۰۲۶ از سر گرفته خواهد شد.