به گزارش کردپرس؛ این نشست که با تدبیر و دستور استاندار کرمانشاه انجام شد؛ با هدف تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی میان استان کرمانشاه و اقلیم کردستان و ارتقای سهم کرمانشاه از صادرات به اقلیم برگزار شد.

استان کرمانشاه دارای 4 مرز مشترک شام پرویزخان، تیله کوه، شیخ صله و شوشمی با اقلیم کردستان است و این تعداد مرز مشترک برای کشور عراق حائز اهمیت است . در این نشست، مسائل مرتبط با مشکلات مرزهای یاد شده مورد بحث قرار گرفت. این مرزها به عنوان دروازه‌های تجاری میان ایران و عراق دارای یک اهمیت ویژه هستند و توسعه آن ها نیازمند توجه ویژه‌ای است.

تعریض پل پرویزخان و افزایش صادرات به عراق

یکی از مباحث کلیدی در این نشست، موضوع تعریض پل پرویزخان به منظور تسهیل در عبور و مرور و تقویت صادرات استان کرمانشاه به اقلیم کردستان بود. این اقدام با دستور ویژه استاندارمحترم و با توجه به اختیارات ایشان، می‌تواند تاثیر مثبتی بر آمار ترانزیت از پرویزخان و افزایش سهم استان در صادرات به عراق داشته باشد.

تلاش برای بازگشایی مرزهای جدید

بررسی بازگشایی مرزهای جدید، به‌ویژه با تدبیر و طراحی و شیوه عمل استاندار محترم، نیز یکی دیگر از موضوعات حیاتی بود که مورد تاکید قرار گرفت. این رویداد می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور کمک کند.

تقویت مناسبات دانشگاهی

همچنین در راستای توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی، در این نشست ظرفیت های مختلف استان کرمانشاه در حوزه های مختلف صنعتی، علمی، پزشکی، درمانی، فنی حرفه ای و نمایشگاهی، تبیین و تشریح شد و موضوع تقویت ارتباطات دانشگاهی در زمینه‌های مختلفی مانند جذب دانشجو و توریسم سلامت نیز مورد بحث قرار گرفت.

ایجاد واحدهای مختلف دانشگاهی در اقلیم کردستان و تقویت ارتباط استاندار محترم کرمانشاه با کشور عراق در دو بخش عربی و کردی، می‌تواند سترهای تبادل دانش و فرهنگ را افزایش داده و امنیت و ارتباط پایدار دوطرفه را تقویت نماید.

این جلسه در راستای تقویت تعاملات و همکاری‌های پایدار استان کرمانشاه با اقلیم کردستان عراق و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطرح شده برگزار شد و امید می‌رود نتایج آن به نفع هر دو طرف باشد.