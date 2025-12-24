برخورد قاطع تعزیرات حکومتی کردستان با متخلفان بازار/صدور ۴ همت محکومیت برای متخلفان

حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: در جریان اجرای طرح های نظارتی، ۵۵۵ اکیپ گشت مشترک در سطح استان فعال بوده اند که حاصل آن ۳ هزار و ۱۹۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی مختلف بود که در این بازرسی ها، یک هزار و ۳۴۲ واحد صنفی متخلف شناسایی و برای آن ها پرونده تشکیل شده است.

وی با اشاره به جزئیات بازرسی ها، افزود: در این مدت ۵۸۲ مورد بازرسی از نانوایی ها، ۲۷۹ مورد از خواربار فروشی ها و ۲۵۶ مورد بازرسی از واحدهای عرضه مرغ و ماهی انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان اظهار کرد: در مجموع ۳ هزار و ۹۰۸ پرونده در حوزه های کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت رسیدگی شده که میزان محکومیت صادره در این سه حوزه به ۴ همت رسیده است.

رحیمیان ادامه داد: از این میزان، ۲۱۳ میلیارد ریال مربوط به محکومیت پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح بازارهای استان کردستان بوده است.

وی بیشترین تخلفات ثبت شده را گران فروشی با ۱۲۴۰ مورد، عدم درج قیمت با ۱۱۵۱ مورد و کم فروشی با ۵۰۴ مورد عنوان کرد و یادآور شد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلفی که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی، مراتب را از طریق سامانه های ارتباطی تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی شود.