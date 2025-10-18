به گزارش کردپرس؛ در این همایش استاد رضا شهلایی یک گزارش تحلیلی از ناگفته‌های هیمالیانوردی و صعود قله‌های ۸ هزار متری در ایران به همراه پنل بررسی حوادث کوهنوردی ایرانیان را ارائه کرد.

همچنین جمعی از هیمالیانوردان از جمله جلال چشمه قصابانی، دکتر رادافروز دبیر کمیته همالیانوردی فدراسیون، مصطفی احسانپور فاتح قله لوتسه، ایمان احمدی پور فاتح قله k2 و جمعی از فاتحان قله های ۷ هزار متری به ارایه گزارش پرداختند.

بخش دیگری از این همایش به ارایه گزارش صعودهای برون مرزی توسط کوهنوردان استان اصفهان اختصاص داشت.

رضا شهلایی کوهنورد نامدار کُرد در یک اقدام شجاعانه در سال جاری موفق به صعود قله‌های «مانسلو» به ارتفاع ۸۱۱۷ متر و «دائولاگیری» با ارتفاع ۸۱۶۷ متر شد که یک موفقیت بسیار مهم ورزشی محسوب می‌شود.

رضا شهلایی متولد ۱۳۳۸ در کرمانشاه و عضو گروه کوهنوردی بهستون است. وی از سال ۱۳۶۰ به‌صوررت حرفه‌ای به کوهنوردی پرداخت و با بهره‌گیری از آموخته‌های پیشکسوتان کوهنوردی کرمانشاه فنون این ورزش را فراگرفت.

این کوهنورد نامدار کُرد در ادامه دوره‌های آموزشی فدراسیون کوهنوردی را گذراند و مدرک مربیگری یخ، برف و سنگ‌نوردی را از این فدراسیون دریافت کرد. وی تاکنون سرپرستی تیم‌های مختلفی را در صعودهای داخلی و خارجی برعهده داشته‌است.

بخشی از مهم ترین افتخارات رضا شهلایی هیمالیانورد برجسته جهان به این شرح است:



۱ مهرماه ۱۴۰۴:

صعود قله ۸۱۱۷ متری «مانسلو»

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴:

صعود قله ۸۱۶۷ متری «دائولاگیری»

۱۰ خرداد ۱۴۰۳ :

صعود قله ۸۵۱۶ متری «لوتسه»

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱:

صعود قله ۸۴۶۳ متری «ماکالو»

۲۳ مرداد ۹۶:

صعود قله ۸۱۲۶ متری «نانگاپاربات» معروف به کوهستان قاتل

۱۵ تیر ماه ۹۵:

تجلیل به عنوان کوهنورد دوران در سومین جشنواره صعودهای برتر

۴ فروردین ماه ۹۴:

صعود قله ۸۰۹۱ متری «آناپورنا» خطرناکترین قله دنیا

۵ مرداد ماه ۹۳:

صعود قله ۸۶۱۱ متری« K۲ » دومین کوه مرتفع و دشوارترین قله دنیا

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲:

صعود قله ۸۵۸۳ متری «کانچن جونگا» سومین قله مرتفع دنیا

۳۰ اردیبهشت ماه ۹۱:

صعود قله ۸۸۴۸ متری «اورست» بلندترین قله دنیا