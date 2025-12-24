برخورد قاطع پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی تشدید شد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ رضا همتی زاده در گفت وگو با خبرنگاران، با تأکید بر نقش مستقیم نقص فنی و آلایندگی خودروها در افزایش آلودگی هوا و سوانح رانندگی، گفت: با توجه به تأثیرگذاری مستقیم نقص فنی و آلایندگی خودروها در افزایش تصادفات جاده ای و آلودگی هوا، برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی در دستور کار جدی پلیس قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس این طرح، خودروهایی که فاقد معاینه فنی باشند، به صورت خودکار توسط دوربین های هوشمند ثبت تخلفات شناسایی و جریمه می شوند و نیازی به توقف فیزیکی خودرو نخواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان کردستان با اشاره به جزئیات اجرای این طرح، اظهار کرد: خودروهای فاقد معاینه فنی در صورت ارتکاب سایر تخلفات رانندگی یا بروز تصادف، علاوه بر رسیدگی به تخلف یا حادثه رخ داده، مشمول جریمه نداشتن معاینه فنی نیز خواهند شد.

سرهنگ همتی زاده با بیان اینکه اجرای این طرح از ابتدای آذرماه سال جاری آغاز شده است، ادامه داد: اطلاعات خودروهای دارای معاینه فنی در سامانه راهور ثبت شده و دوربین های هوشمند به صورت سیستمی نسبت به اعمال قانون روی پلاک خودروهای فاقد معاینه فنی اقدام می کنند.

وی با توصیه به شهروندان، بیان کرد: از رانندگان درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به دریافت معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند تا ضمن جلوگیری از اعمال جریمه، در کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی ترددهای شهری و جاده ای نیز سهیم باشند.