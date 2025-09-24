۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۷

فتح نهمین قله ۸ هزاری‌ دنیا توسط رضا شهلایی

سرویس کرمانشاه _ رضا شهلائی کوهنورد نامدار کُرد و فاتح ۸ قله ۸۰۰۰ متری جهان، در ادامه افتخارآفرینی های خود، قله «مانسلو» به ارتفاع ۸۱۱۷ متر را فتح کرد.

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ رضا شهلایی کوهنورد نامدار کرمانشاهی در بهار امسال قله «دائولاگیری» با ارتفاع ۸ هزار و ۱۶۷ متری را فتح کرد و در یک اقدام جسورانه برای دومین بار طی یک سال، ۲۰ شهریورماه عازم صعود مانسلو دیگر قله ۸ هزاری جهان شد. و روز گذشته موفق به انجام این کار بزرگ شد.

قله مانسلو ۸۱۶۳ متر ارتفاع  دارد و در ارتفاعات هیمالیا و در کشور نپال واقع شده است.

مانسلو دارای خط الراس‌های طولانی، یخچال‌ها و دره های یخ زده با شیب زیاد و صعود آن بسیار دشوار است.

رضا شهلایی متولد ۱۳۳۸ در کرمانشاه و عضو گروه کوهنوردی بهستون است.

شهلایی که از دوران نوجوانی به کوهنوردی و طبیعت علاقه‌مند بود. از سال ۱۳۶۰ به‌صوررت حرفه‌ای به کوهنوردی پرداخت و با بهره‌گیری از آموخته‌های پیشکسوتان کوهنوردی کرمانشاه فنون این ورزش را فراگرفت.

این کوهنورد نامدار کُرد در ادامه دوره‌های آموزشی فدراسیون کوهنوردی را گذراند و مدرک مربیگری یخ، برف و سنگ‌نوردی را از این فدراسیون دریافت کرد. وی تاکنون سرپرستی تیم‌های مختلفی را در صعودهای داخلی و خارجی برعهده داشته‌است.

به گزارش کردپرس بخشی از مهم ترین افتخارات رضا شهلایی هیمالیانورد برجسته جهان به این شرح است:

۱ مهرماه ۱۴۰۴:

صعود قله ۸۱۱۷ متری «مانسلو»

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴:

صعود قله ۸۱۶۷ متری «دائولاگیری»

۱۰ خرداد ۱۴۰۳ :

صعود قله ۸۵۱۶ متری «لوتسه»

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱:

صعود قله ۸۴۶۳ متری «ماکالو»

۲۳ مرداد ۹۶:

صعود قله ۸۱۲۶ متری «نانگاپاربات» معروف به کوهستان قاتل

۱۵ تیر ماه ۹۵:

تجلیل به عنوان کوهنورد دوران در سومین جشنواره صعودهای برتر

۴ فروردین ماه ۹۴:

صعود قله ۸۰۹۱ متری «آناپورنا» خطرناکترین قله دنیا

۵ مرداد ماه ۹۳:

صعود قله ۸۶۱۱ متری« K۲ » دومین کوه مرتفع و دشوارترین قله دنیا

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲:

صعود قله ۸۵۸۳ متری «کانچن جونگا» سومین قله مرتفع دنیا

۳۰ اردیبهشت ماه ۹۱:

صعود قله ۸۸۴۸ متری «اورست» بلندترین قله دنیا

