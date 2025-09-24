فتح نهمین قله ۸ هزاری‌ دنیا توسط رضا شهلایی

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ رضا شهلایی کوهنورد نامدار کرمانشاهی در بهار امسال قله «دائولاگیری» با ارتفاع ۸ هزار و ۱۶۷ متری را فتح کرد و در یک اقدام جسورانه برای دومین بار طی یک سال، ۲۰ شهریورماه عازم صعود مانسلو دیگر قله ۸ هزاری جهان شد. و روز گذشته موفق به انجام این کار بزرگ شد.
قله مانسلو ۸۱۶۳ متر ارتفاع دارد و در ارتفاعات هیمالیا و در کشور نپال واقع شده است.
مانسلو دارای خط الراسهای طولانی، یخچالها و دره های یخ زده با شیب زیاد و صعود آن بسیار دشوار است.
رضا شهلایی متولد ۱۳۳۸ در کرمانشاه و عضو گروه کوهنوردی بهستون است.
شهلایی که از دوران نوجوانی به کوهنوردی و طبیعت علاقهمند بود. از سال ۱۳۶۰ بهصوررت حرفهای به کوهنوردی پرداخت و با بهرهگیری از آموختههای پیشکسوتان کوهنوردی کرمانشاه فنون این ورزش را فراگرفت.
این کوهنورد نامدار کُرد در ادامه دورههای آموزشی فدراسیون کوهنوردی را گذراند و مدرک مربیگری یخ، برف و سنگنوردی را از این فدراسیون دریافت کرد. وی تاکنون سرپرستی تیمهای مختلفی را در صعودهای داخلی و خارجی برعهده داشتهاست.
به گزارش کردپرس بخشی از مهم ترین افتخارات رضا شهلایی هیمالیانورد برجسته جهان به این شرح است:
۱ مهرماه ۱۴۰۴:
صعود قله ۸۱۱۷ متری «مانسلو»
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴:
صعود قله ۸۱۶۷ متری «دائولاگیری»
۱۰ خرداد ۱۴۰۳ :
صعود قله ۸۵۱۶ متری «لوتسه»
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱:
صعود قله ۸۴۶۳ متری «ماکالو»
۲۳ مرداد ۹۶:
صعود قله ۸۱۲۶ متری «نانگاپاربات» معروف به کوهستان قاتل
۱۵ تیر ماه ۹۵:
تجلیل به عنوان کوهنورد دوران در سومین جشنواره صعودهای برتر
۴ فروردین ماه ۹۴:
صعود قله ۸۰۹۱ متری «آناپورنا» خطرناکترین قله دنیا
۵ مرداد ماه ۹۳:
صعود قله ۸۶۱۱ متری« K۲ » دومین کوه مرتفع و دشوارترین قله دنیا
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲:
صعود قله ۸۵۸۳ متری «کانچن جونگا» سومین قله مرتفع دنیا
۳۰ اردیبهشت ماه ۹۱:
صعود قله ۸۸۴۸ متری «اورست» بلندترین قله دنیا
