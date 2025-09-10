262 میلیون بشکه نفت اقلیم فروخته شد اما یک دلار به مردم نرسید

به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، در یک نشست خبری با روزنامهنگاران هشدار داد که اگر طی ۱۵ روز آینده توافقی میان اربیل و بغداد حاصل نشود، حقوق شش ماهه کارمندان اقلیم کردستان از بین خواهد رفت.
وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که دوران وقتکشی به پایان رسیده و باید گامهای جدی برداشته شود. او گفت: «نفت از خاک مردم کردستان خارج شده و اکنون در اختیار چندین شرکت خارجی است.»
او همچنین یادآور شد که بغداد طی این مدت هیچ مبلغی به اقلیم ارسال نکرده و در صورتی که درآمدهای داخلی و نفتی منتقل نشود، مشکلات گستردهای به وجود خواهد آمد.
علی حمه صالح توضیح داد: «برخی از شرکتها میگویند ۴۰ تا ۴۵ درصد نفت متعلق به خودمان است و طبق قرارداد آن را به دلخواه میفروشیم. شرکتهای نفتی از بغداد خواستهاند که در صورت بروز هرگونه اختلاف، دادگاه بینالمللی حکم صادر کند اما این مورد قبول بغداد نیست.»
وی در ادامه افزود: «از زمان توقف صادرات نفت تاکنون، حدود ۲۶۲ میلیون بشکه نفت از میادین اقلیم فروخته شده اما درآمد آن مشخص نیست. شرکتهای نفتی صدها میلیون دلار به دست آوردهاند ولی مردم کردستان حتی یک دلار هم دریافت نکردهاند.»
