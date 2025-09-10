اگر حقوق کارمندان پیش از انتخابات تعیین تکلیف نشود سودانی حمایت کردها را از دست خواهد داد

به گزارش کردپرس شیروان میرزا، عضو پیشین پارلمان عراق از فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان، در گفت‌وگویی با رسانه «آوینه» اظهار داشت: «درآمد نفت هیچ پیشرفت جدیدی ندارد و اکنون شرکت‌های نفتی در کردستان مانع تراشی می‌کنند. برایم عجیب است که دو دولت نمی‌توانند بر سر شرکت‌های نفتی به توافق برسند».

وی افزود: «امروز تصمیم گرفته شده که میدان‌های نفتی کردستان، حتی هر مقداری که تولید می کنند و من فکر می کنم به ۱۰۰ هزار بشکه برسد، باید به سومو تحویل داده شود و آنها نیز عرضه کنند».

در خصوص درآمدهای غیرنفتی و ارجاع آن به شورای دولت، میرزا توضیح داد که دیدگاه‌های اقلیم و بغداد در این زمینه بسیار متفاوت است و بیان کرد: «آن هیأت قانونی که خود سودانی تشکیل داده بود و مشاور حقوقی نیز عضو آن بود، نتوانستند موضوع را حل کنند به همین سبب پرونده به شورای دولت واگذار شده است.

وی درباره وظایف شورای دولت گفت: «هیأت دولت این اختیار را ندارد که مانند دادگاه فدرال تصمیم نهایی بگیرد، اما می‌تواند بررسی قانونی را انجام دهد. دو نکته برایم بسیار مهم است؛ یکی این که این بررسی فکر نمی کنم به نفع اقلیم پایان یابد بلکه باید به نفع بغداد باشد، مطابق خواست دولت».

میرزا درباره نکته دوم افزود: «تصمیم باید قانونی باشد و باید با یک رأی قوی که همه را مجبور به اجرا کند، انجام شود. بنابراین اگر شورای دولت راه‌حلی ارائه ندهد، اقلیم باید به دادگاه فدرال مراجعه کند».

در مورد اینکه آیا تعیین تکلیف حقوق پس از انتخابات انجام خواهد شد، شیروان میرزا شفاف‌سازی کرد: «این مشکل باید پیش از انتخابات حل شود. مشخص نیست شورای دولت چه زمانی تعیین تکلیف حقوق را انجام خواهد داد؛ زیرا این موضوع به تمامی بر عهدۀ سودانی است که سریع پاسخ دریافت کند».

میرزا پیش‌بینی کرد و گفت: «پیش‌بینی می‌کنم دو گزارش کمیته‌های اقلیم و بغداد تا هفته آینده ارائه شود، زیرا سودانی نیاز دارد که این موضوع در کوتاه‌مدت خاتمه یابد؛ زیرا جایگاه و وضعیت کنونی سودانی خوب نیست و در صورت هر اقدامی، حمایت کردها را از دست خواهد داد».

وی همچنین اشاره کرد که امروز، سه‌شنبه، هیأت وزرای عراق جلسه عادی خود را برگزار کرد و در آن دو پیشنهاد اقلیم و بغداد بررسی شد، اما به دلیل اختلاف بر سر پیشنهادها، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر، تصمیم گرفت تعیین تکلیف حقوق نفتی و غیرنفتی را به شورای دولت ارجاع دهد.