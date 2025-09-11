آغاز صادرات نفت اقلیم مشروط به تضمین مالی بغداد

به گزارش کردپرس، مایلز کاگینز، سخنگوی صنغت نفت اقلیم کردستان (اپیکور) اعلام کرد: «برای آغاز مجدد صادرات نفت اقلیم، شرط اصلی ما این است که دولت عراق تمام ضمانتهای مالی لازم را برای شرکتهای بینالمللی فراهم کند.»
به گفته او، اگرچه دولت اقلیم و بغداد درباره پرونده نفت به توافق رسیده و هیچ اختلافی میان آنها باقی نمانده است، اما مشکل همچنان با شرکتهای نفتی پابرجاست. این شرکتها خواهان تضمین برای پرداخت هزینههای عملیاتی و بازپرداخت بدهیهایشان هستند که رقم آن نزدیک به یک میلیارد دلار برآورد میشود.
کاگینز افزود: بغداد و اربیل در اواخر فوریه اعلام کردند که به توافقی برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم دست یافتهاند، اما این روند هنوز آغاز نشده است، چرا که شرکتهای بینالمللی اجرای شفاف تعهدات مالی و قانونی در چارچوب بودجه عراق را شرط کردهاند.
تعطیلی صادرات نفت اقلیم از طریق خط لوله جیهان ترکیه در سالهای گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار خسارت به عراق و اقلیم وارد کرده است.
روز سهشنبه هیأت وزیران عراق تشکیل جلسه داد و محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، تصمیم گرفت شرکت ملی نفت «سومو» مأمور دریافت نفت اقلیم شود.
در حال حاضر ظرفیت تولید نفت اقلیم بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که از این مقدار، روزانه حدود ۵۰ هزار بشکه برای نیاز داخلی مصرف میشود و باقی آن باید به شرکت سومو تحویل داده شود.
نخستوزیر عراق همچنین خواستار آن شد که هرچه سریعتر توافقی سهجانبه میان وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم و شرکتهای نفتی حاصل شود تا اختلافات موجود رفع و روند صادرات نفت اقلیم از طریق بندر جیهان ترکیه از سر گرفته شود.
یادآور میشود که در ۲۵ مارس ۲۰۲۳ بر اساس حکم دادگاه بینالمللی پاریس صادرات نفت اقلیم به بازارهای جهانی متوقف شد و تاکنون این بحران حلوفصل نشده است.
نظر شما