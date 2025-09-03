گفتگوی مسرور بارزانی با قباد طالبانی دربارۀ درگیری لالەزار

بە گزارش کردپرس در نشست روز چهارشنبە ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ هیأت وزرای اقلیم کردستان، به‌طور مفصل به حوادث ۲۲ آگوست درگیری لاله‌زار پرداخته شد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، ضمن ابراز نگرانی از این رویداد، از قباد طالبانی خواست توضیحات لازم را در این خصوص به کابینه ارائه دهد. بر اساس بیانیه منتشرشده از نشست، نخست‌وزیر در آغاز جلسه نگرانی عمیق خود را نسبت به حوادث اخیر سلیمانیه اعلام کرد؛ حوادثی که به کشته و زخمی شدن شماری از افراد انجامید.

وی مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده قربانیان ابراز کرد و برای مجروحان شفای عاجل خواست. بارزانی همچنین بار دیگر تأکید کرد که مشکلات و اختلافات باید از مسیر قانون حل‌وفصل شوند.

مسرور بارزانی از معاون خود خواست که گزارشی روشن از وقایع برای هیأت وزرا ارائه کند. قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر، در این نشست به‌طور دقیق به شرح رویدادهای صبح ۲۲ آگوست ۲۰۲۵ پرداخت و اشاره کرد که تلاش‌هایی برای ایجاد آشوب و همچنین طرح‌هایی برای ترور رئیس اتحادیه میهنی کردستان در چهار نوبت مختلف وجود داشته است.

وی گفت که ناکام ماندن این طرح‌ها نشان‌دهنده جنبه آشوب‌طلبانه و غیرقانونی ماجرا بوده و اکنون اقدامات قانونی برای پیگیری و یکپارچه‌سازی موضوع در جریان است. صبح ۲۲ آگوست نیروهای اتحادیه میهنی به هتل لاله‌زار یورش بردند. در پی درگیری‌ها و استفاده گسترده از نیروی مسلح، میان نیروهای لاهور طالبانی و برادرش پولاد شیخ جنگی، چندین نفر کشته، بازداشت و مفقود شدند.

مسرور بارزانی در نشست دولت از قباد طالبانی خواست درباره رویداد لاله‌زار توضیح دهد. قباد طالبانی در این نشست گفت: تلاش‌هایی برای ایجاد آشوب و بی‌ثباتی گسترده صورت گرفته و همچنین طرح‌هایی برای ترور بافل طالبانی در چهار نوبت مختلف وجود داشته است.

وی افزود: ناکامی این طرح‌ها نشان داد که موضوع ماهیتی آشوب‌طلبانه و غیرقانونی داشته و اکنون در حال پیگیری از مسیرهای قانونی است تا به‌صورت یکپارچه مورد رسیدگی قرار گیرد.