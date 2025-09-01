۱۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۵

تداوم محدودیت‌ها در پرونده لاهور طالبانی؛ خانواده همچنان بدون حق ملاقات

سرویس عراق و اقلیم کردستان- با گذشت یازده روز از بازداشت لاهور طالبانی در جریان حوادث لاله‌زار، امروز برای نخستین بار تیم وکلای مدافع موفق به دیدار با او در بازداشتگاه امنیت سلیمانیه شدند، اما اعضای خانواده از جمله همسر، خواهر و برادرش همچنان از حق ملاقات محروم مانده‌اند.

به گزارش کردپرس روز دوشنبه ۰۱/ ۰۹/ ۲۰۲۵ تیم وکلای مدافع در بازداشتگاه امنیت سلیمانیه موفق به دیدار با لاهــور طالبانی شدند، اما بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون هیچ‌یک از اعضای خانواده از جمله خواهر، برادر و بستگان نزدیک او موفق به ملاقات نشده‌اند.

یازده روز از بازداشت لاهــور طالبانی در جریان حوادث لالەزار می‌گذرد و امروز برای نخستین بار تیم وکلای مدافع او که متشکل از چهار وکیل هستند، موفق به ملاقات با وی شده و روند بازجویی‌ها نیز تکمیل شده است.

طبق پیگیری‌ها، امروز هیچ‌یک از هیوا شیخ جنگی و آواز شیخ جنگی، برادر و خواهر لاهــور طالبانی اجازه ملاقات با او را نداشتند. همسر او نیز تاکنون موفق به دیدارش نشده است، هرچند توانسته با وی تماس تلفنی داشته باشد و به‌تازگی از خارج کشور به سلیمانیه بازگشته و قرار است به‌زودی اجازه ملاقات حضوری پیدا کند.

هیوا شیخ جنگی، برادر بزرگ‌تر لاهــور طالبانی این موضوع را تأیید کرده و گفت که امروز تنها وکلای مدافع توانسته‌اند او را ببینند، اما وکلا نتوانستند دیگر بازداشت شدگان از جمله پولاد و ریبوار را ملاقات کنند.

وی افزود که امروز نیز به او و خواهرش آواز اجازه داده نشد تا لاهــور طالبانی را ملاقات کنند.

او همچنین تصریح کرد: برخی از وکلایی که در اربیل از طریق رسانه‌ها اظهار نظر می‌کنند، هیچ وکالت‌نامه رسمی از سوی لاهــور طالبانی ندارند و اجازه قانونی برای سخن گفتن به نمایندگی از او نیز نخواهند داشت. ما از حمایت‌هایشان سپاسگزاریم، اما آنان نمی‌توانند به نام لاهــور طالبانی صحبت کنند و حتی خانواده‌اش هم در جریان نیستند. آنان صرفاً می‌توانند به عنوان فعال حقوقی اظهارنظر کنند، ولی هیچ وکالت رسمی از طرف او ندارند.

