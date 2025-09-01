به گزارش کردپرس روز دوشنبه ۰۱/ ۰۹/ ۲۰۲۵ تیم وکلای مدافع در بازداشتگاه امنیت سلیمانیه موفق به دیدار با لاهــور طالبانی شدند، اما بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون هیچیک از اعضای خانواده از جمله خواهر، برادر و بستگان نزدیک او موفق به ملاقات نشدهاند.
یازده روز از بازداشت لاهــور طالبانی در جریان حوادث لالەزار میگذرد و امروز برای نخستین بار تیم وکلای مدافع او که متشکل از چهار وکیل هستند، موفق به ملاقات با وی شده و روند بازجوییها نیز تکمیل شده است.
طبق پیگیریها، امروز هیچیک از هیوا شیخ جنگی و آواز شیخ جنگی، برادر و خواهر لاهــور طالبانی اجازه ملاقات با او را نداشتند. همسر او نیز تاکنون موفق به دیدارش نشده است، هرچند توانسته با وی تماس تلفنی داشته باشد و بهتازگی از خارج کشور به سلیمانیه بازگشته و قرار است بهزودی اجازه ملاقات حضوری پیدا کند.
هیوا شیخ جنگی، برادر بزرگتر لاهــور طالبانی این موضوع را تأیید کرده و گفت که امروز تنها وکلای مدافع توانستهاند او را ببینند، اما وکلا نتوانستند دیگر بازداشت شدگان از جمله پولاد و ریبوار را ملاقات کنند.
وی افزود که امروز نیز به او و خواهرش آواز اجازه داده نشد تا لاهــور طالبانی را ملاقات کنند.
او همچنین تصریح کرد: برخی از وکلایی که در اربیل از طریق رسانهها اظهار نظر میکنند، هیچ وکالتنامه رسمی از سوی لاهــور طالبانی ندارند و اجازه قانونی برای سخن گفتن به نمایندگی از او نیز نخواهند داشت. ما از حمایتهایشان سپاسگزاریم، اما آنان نمیتوانند به نام لاهــور طالبانی صحبت کنند و حتی خانوادهاش هم در جریان نیستند. آنان صرفاً میتوانند به عنوان فعال حقوقی اظهارنظر کنند، ولی هیچ وکالت رسمی از طرف او ندارند.
