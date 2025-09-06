به گزارش کردپرس، استان‌های حسکه و دیرالزور در شمال و شرق سوریه طی روزهای اخیر شاهد ورود گسترده تجهیزات نظامی آمریکا، آغاز عملیات امنیتی در اردوگاه الهول و برگزاری رزمایش مشترک با نیروهای دموکراتیک سوریه بوده‌اند.

به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه (SOHR)، دو فروند هواپیمای باری آمریکایی به همراه بالگردهای نظامی در پایگاه خرب‌الجیر واقع در حومه رمیلان در شمال حسکه فرود آمدند. نخستین هواپیما صبح روز جمعه حامل سلاح و تجهیزات نظامی به زمین نشست و هواپیمای دوم نیز شب هنگام با محموله‌ای از سلاح، مهمات و تجهیزات وارد پایگاه شد.

همزمان، نیروهای امنیت داخلی (آسایش) و یگان‌های مدافع زنان (YPJ) با پشتیبانی ائتلاف بین‌المللی، بامداد جمعه عملیات گسترده‌ای را در اردوگاه الهول آغاز کردند. این عملیات که به بازداشت چندین نفر از جمله زنان منجر شد، تنها دو روز پس از سفر هیأت آمریکایی به اردوگاه انجام گرفت؛ سفری که با هدف بررسی وضعیت امنیتی و انسانی خانواده‌های وابسته به داعش صورت گرفته بود.

در شرق سوریه نیز، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و ائتلاف بین‌المللی در پایگاه میدان نفتی العمر در دیرالزور، رزمایش مشترکی با استفاده از مهمات واقعی برگزار کردند. این مانور شامل شبیه‌سازی‌های رزمی و آموزش‌های تاکتیکی برای ارتقای آمادگی نظامی و هماهنگی بیشتر میان دو طرف بود.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که منابع محلی از افزایش پروازهای شناسایی و آموزشی ائتلاف در آسمان شمال و شرق سوریه طی روزهای اخیر خبر داده‌اند. در همین حال، فرمانده جدید سنتکام در سفر منطقه ای خود به منطقه تحت کنترل کردهای سوریه هم سفر کرد.