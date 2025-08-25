تشکیل «الحرس‌ الوطنی» در سویداء؛ اقدام دفاعی یا تهدید وحدت ملی سوریه؟

به گزارش کردپرس، در استان سویداء واقع در جنوب سوریه، گروهی از نیروهای دروزی وابسته به شیخ حکمـت الحجری، رهبر معنوی دروزیها، نیرویی جدید تحت عنوان «الحرسالوطنی» تشکیل دادند. این اقدام واکنشهای مختلفی در میان پژوهشگران، دیپلماتها و سیاستمداران برانگیخته است؛ برخی آن را اقدامی برای ساماندهی امنیت و امور نظامی استان میدانند و برخی دیگر نسبت به پیامدهای منفی آن بر تلاشهای دولت برای حفظ وحدت ملی ابراز نگرانی کردهاند.
چندین گروه مسلح دروزی با انتشار بیانیهای اعلام کردند که به طور کامل با یکدیگر ادغام شدهاند و «به رهنمودهای رهبری معنوی دروزیها، شیخ حکمـت الحجری، که نماینده قانونی و مشروع دروزیها است، پایبند خواهند بود». آنها همچنین تأکید کردند که هدف این اقدام ایجاد «نیرویی سازمانیافته و قدرتمند که مسئولیت حفظ امنیت کشور و مردم را برعهده بگیرد» است.
این گروهها اعلام کردند که «تشکل جدید با همکاری نیروهای محلی و یاریرسان در دفاع از منطقه جبل و حفظ هویت جمعی فعالیت خواهد کرد». بیانیه رسمی الحرسالوطنی در صفحه فیسبوک «دفتر اطلاعرسانی الحرسالوطنی» منتشر شد و در آن آمده است: «ما وحدت کامل خود را با نیروهای الحرسالوطنی اعلام میکنیم، زیرا این سازمان نظامی رسمی و نماینده طایفه ماست. همچنین پایبندی کامل خود به مسئولیتهای محوله، هماهنگی با تمام نیروهای پشتیبان و تعهد برای فداکاری جان و مال در دفاع از منطقه جبل را اعلام میکنیم.»
