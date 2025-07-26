به گزارش کردپرس، «شیخ حکمت الحجری» رهبر معنوی دروزی‌های سوریه که ساکن سویداء است، با انتشار بیانیه‌ای از تأسیس مجموعه‌ای از کمیته‌های حقوقی و انسانی برای پیگیری وضعیت شهروندان و با هدف جبران و اصلاح ویرانی‌ها و حفاظت از آینده مردم سویداء خبر داد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در بیانیه «شیخ حکمت الحجری» رهبر معنوی دروزی‌های سوریه آمده است که این کمیته‌ها با هدف ساماندهی فعالیت‌های حقوقی، حمایت از حقوق بشر و حفاظت از حقوق شهروندان در این منطقه تشکیل شده‌اند.

طبق اعلام رهبری معنوی دروزی‌ها، تشکیل این کمیته‌ها در چارچوب اراده مردم سویداء بوده و تأکید شده که «هدف اصلی، جبران و اصلاح ویرانی‌ها و حفاظت از آینده مردم سویداء است.»

کمیته‌های تأسیس‌شده عبارت‌اند از: کمیته عالی حقوقی، کمیته حقیقت‌یاب و تعیین خسارات، کمیته ثبت شکایات، کمیته توزیع کمک‌ها، و همچنین کمیته‌های پزشکی، مذهبی و خدماتی.

رهبری مذهبی در ادامه اعلام کرد که قضات و وکلایی که برای این مأموریت‌ها انتخاب شده‌اند، دارای تخصص و تجربه لازم هستند تا بتوانند به‌صورت قانونی وقایع را مستندسازی کرده، از حقوق مظلومان دفاع نموده و مانع از هرج‌ومرج بیشتر شوند.

گفتنی است از تاریخ ۱۳ جولای، به دنبال وقوع حملات در سویداء، تنش‌های گسترده‌ای در این منطقه به وجود آمده است. بنا بر گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR)، در پی این حملات تاکنون نزدیک به ۱۴۰۰ نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده‌اند.