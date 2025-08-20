به گزارش کردپرس روز چهارشنبه، ۲۰ اوت ۲۰۲۵، مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، در صلاح‌الدین از استیون فیگن، کاردار سفارت آمریکا در عراق، استقبال کرد.

طبق بیانیه‌ی دفتر بارزانی، در این دیدار که گویندلن گرین، سرکنسول آمریکا در اربیل نیز حضور داشت، درباره روابط اربیل و بغداد و مسئله ازسرگیری صادرات نفت گفت‌وگو شد.

دفتر بارزانی اعلام کرد: دو طرف تأکید کردند که «باید مسئله حقوق و سهم مالی اقلیم کردستان حل شود و حقوق شهروندان نباید به بخشی از اختلافات و کشمکش‌های سیاسی تبدیل گردد.»

همچنین در این نشست بر حمایت آمریکا از شرکت‌های نفتی که بر اساس قانون و قرارداد با دولت اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند، تأکید مجدد شد.

از سوی دیگر، در این دیدار درباره تقویت روابط میان اقلیم کردستان و آمریکا، انتخابات آینده مجلس نمایندگان عراق، اوضاع سوریه و روند اصلاحات در وزارت پیشمرگه بحث و تبادل نظر شد. همچنین روند تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان مورد بررسی قرار گرفت.

روز سه‌شنبه، ۱۹ اوت، تلویزیون روداو، پس از نشست هیئت وزیران عراق اعلام کرد: تصمیم پرداخت حقوق ماه ششم مشروط شده و اقدامات لازم برای انتقال بودجه به حساب وزارت دارایی اقلیم کردستان آغاز می‌شود.

هیئت وزیران عراق نیز تصویب کرد که بر اساس بازنگری در تصمیم شماره ۵۵۰ سال ۲۰۲۵ و پس از رعایت سه شرط اصلی، بودجه حقوق کارمندان اقلیم کردستان برای ماه ژوئن تأمین شود.