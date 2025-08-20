ابهام در پرداخت حقوق ماه ششم کارمندان اقلیم؛ بغداد مصوبه هیئت وزیران را ابلاغ نکرده است

به گزارش کردپرس در نشست روز چهارشنبه ۲۰ آگوست ۲۰۲۵ هیئت اقلیم با وزیر دارایی عراق، طیف سامی اعلام کرد تا این لحظه متن رسمی مصوبه هیئت وزیران عراق درباره پرداخت حقوق ماه ششم حقوق‌بگیران اقلیم به دست وزارت دارایی نرسیده است و هر زمان که مصوبه برسد، بر اساس آن پرداخت انجام خواهد شد.

بر اساس اطلاعات موجود، در این نشست گفت‌وگوهای مفصلی درباره درآمدهای داخلی، به‌ویژه سهمی از درآمدهای اقلیم کردستان که باید ۵۰ درصد آن به بغداد بازگردد، صورت گرفته است.

به گفته همان منابع، هیئت اقلیم از طیف سامی درخواست کرده است حقوق ماه ششم کارمندان اقلیم پرداخت شود، اما وی تأکید کرده تا زمانی که متن مصوبه هیئت وزیران عراق به دست وزارتخانه نرسد، امکان پرداخت وجود ندارد و پس از دریافت، حقوق بر اساس همان مصوبه پرداخت خواهد شد.

اطلاعات همچنین حاکی است هیئت اقلیم و وزیر دارایی عراق درباره درآمدهای گمرکی اقلیم به توافق رسیده‌اند که ۵۰ درصد آن به بغداد واگذار شود و موضوع باقی‌مانده مالیات‌ها و عوارض نیز قرار است هفته آینده نهایی شود.

همچنین مشخص شده است هیئت اقلیم کردستان به همراه وزارت دارایی عراق و کمیته وزارتی دولت فدرال به رایزنی‌ها و نشست‌های خود ادامه خواهند داد و یک هفته فرصت دارند تا به نتیجه نهایی برسند.