بە گزارش کردپرس، سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرد تغییر نقش نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق به معنای پایان مأموریت جهانی علیه داعش نیست، بلکه صرفاً تبدیل مسئولیت نظامی این نیروها به همکاری امنیتی دوجانبه با بغداد است.

او در پاسخ به پرسشی درباره توافق واشنگتن و بغداد پیرامون تغییر مأموریت ائتلاف یا خروج کامل نیروهای خارجی گفت: «این پایان کار ائتلاف بین‌المللی ضد داعش نیست. تلاش‌ها در سطح جهانی ادامه خواهد داشت اما با رهبری غیرنظامی.»

حضور نیروهای ائتلاف از سال ۲۰۱۴ و به درخواست دولت عراق برای مقابله با داعش آغاز شد.

پیش‌تر نیز بغداد و واشنگتن در سال ۲۰۰۸ توافق‌نامه چارچوب راهبردی امضا کردند که بر اساس آن مأموریت نظامیان آمریکایی از جنگ به آموزش تغییر یافت و نهایتاً در سال ۲۰11 آمریکا نیروهایش را از عراق خارج کرد.

به گفته سخنگوی سفارت آمریکا، این بار نیز تغییر مأموریت نیروهای ائتلاف به سمت همکاری امنیتی دوجانبه در چارچوب روابط بلندمدت دو کشور انجام می‌گیرد. پایگاه «عین‌الاسد» در استان الانبار همچنان مهم‌ترین مرکز آموزش نیروهای عراقی توسط ائتلاف تحت رهبری آمریکا به شمار می‌رود.