به گزارش کردپرس، انتشار آمارهای مربوط به زندانهای ترکیه در آگوست ۲۰۲۵ بار دیگر وضعیت بحرانی زنان زندانی را در کانون توجه قرار داد. طبق دادههای رسمی، در حالی که ظرفیت زندانهای کشور ۳۰۴ هزار و ۹۶۴ نفر است، هماکنون بیش از ۴۱۳ هزار و ۷۸۰ زندانی در این مراکز نگهداری میشوند. این به معنای تراکم ۳۵ درصدی بالاتر از ظرفیت و نقض آشکار «قواعد ماندلا» درباره حداقل استانداردهای زندگی در زندانهاست.
ازدحام و پیامدهای آن
اوزگه آکیوز، نماینده بخش زنان زندانی در انجمن جامعه مدنی نظام قضایی (CİSST)، در گفتگو با روزنامه ینی یاشام، گفت: ازدحام بیشازحد نهتنها بهداشتیترین شرایط را ناممکن میسازد بلکه باعث افزایش خطر بیماریهای واگیردار و آسیبهای جدی جسمی و روانی میشود. او تأکید کرد: «فضای زندگی بهشدت کاهش یافته و زنان حتی در دوره قاعدگی با کمبود وسایل بهداشتی، آب تمیز و امکان استفاده آزاد از حمام و سرویس بهداشتی روبهرو هستند.»
افزایش شمار زنان زندانی
آمارها نشان میدهد تعداد زنان زندانی در یک سال اخیر بهسرعت افزایش یافته است. در جولای ۲۰۲۴، شمار زنان زندانی ۱۴ هزار و ۵۳۰ نفر بود؛ اما این رقم در آگوست ۲۰۲۵ به ۱۸ هزار و ۸۳۴ نفر رسیده است. هماکنون ۷۵۹ کودک ۰ تا ۶ سال نیز همراه مادرانشان در زندان زندگی میکنند.
نیازهای خاص زنان نادیده گرفته میشود
به گفته آکیوز، سیستم زندانها بر اساس نیازهای «مردان بالغ، سالم و مسلمان» طراحی شده و شرایط ویژه زنان تقریباً نادیده گرفته میشود. او افزود: «زنان باردار یا شیرده به خدمات پزشکی کافی دسترسی ندارند، آزمایشهای حیاتی زنان مانند تستهای سرطان رحم یا معاینههای تخصصی بهندرت انجام میشود و در بسیاری از زندانها حتی متخصص زنان وجود ندارد. گاهی برای یک معاینه ساده باید هفتهها منتظر ماند.»
نقض حقوق بینالمللی
این شرایط، به گفته کارشناسان، نقض آشکار تعهدات ترکیه در چارچوب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و پروتکل استانبول محسوب میشود. در بسیاری موارد هنگام اعزام به بیمارستان نیز مأموران امنیتی حاضر به ترک اتاق معاینه نمیشوند که این اقدام خود نوعی نقض حق حریم خصوصی و کرامت انسانی است.
آمارهای کلیدی
مجموع زندانیان: ۴۱۳ هزار و ۷۸۰ نفر (بیش از ۱۰۸ هزار نفر بالاتر از ظرفیت)
زنان زندانی: ۱۸ هزار و ۸۳۴ نفر (افزایش ۸/۸۲ درصدی در شش ماه اخیر)
کودکان زندانی همراه مادران: ۷۵۹ نفر
میزان تراکم زندانها: ۱۳۵/۶۸ درصد
شمار زندانیان کودک (۱۲ تا ۱۸ سال): ۴۳۱۷ نفر، ۴/۱۵ درصد دختر
زندانیان بالای ۶۵ سال: ۶۴۳۳ نفر
