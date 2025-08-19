به گزارش کردپرس، با نزدیک‌شدن به پایان دوره پنجم پارلمان عراق و باقی‌ماندن کمتر از دو ماه و نیم تا انتخابات، فعالیت پارلمان عملاً متوقف شده و نمایندگان از ادامه جلسات ناامید شده‌اند.

مرتضی علی، رئیس فراکسیون «آبادانی و توسعه» در گفت‌وگو با روزنامه صباح تأکید کرد: «پارلمان در آستانه پایان دوره خود قرار دارد و هرگونه فشار برای برگزاری جلسات جدید بی‌فایده است. شرایط کنونی اجازه نمی‌دهد در ماه‌های آینده نشست‌های بیشتری برگزار شود».

رسانه خبری خندان نوشت: به گفته جواد یساری، از نمایندگان پارلمان، چند طرح و قانون در مرحله دوم قرائت قرار دارند و نیازمند رأی‌گیری نهایی هستند، اما اختلاف‌های سیاسی میان فراکسیون‌ها مانع از تکمیل روند قانون‌گذاری شده است.

از سوی دیگر، حیدر سلامی، نماینده دیگر پارلمان، تصریح کرد که وضعیت روشن نیست و هنوز تصمیم قطعی درباره برگزاری جلسات آینده گرفته نشده است.

این اختلاف‌ها در حالی ادامه دارد که جریان‌های شیعه بر تصویب پیش‌نویس قانون «حشد الشعبی» بدون هیچ تغییری پافشاری می‌کنند. این پیش‌نویس ۱۸ ماده دارد و بر اساس آن، حشد الشعبی به عنوان یک نهاد نظامی رسمی با ساختار، امکانات و اختیارات ویژه فعالیت خواهد کرد.

طبق این پیش‌نویس، فرمانده حشد الشعبی هم‌رتبه وزیر خواهد بود و عضویت دائم در شورای امنیت ملی خواهد داشت. این قانون همچنین اجازه تشکیل آژانس اطلاعاتی مستقل و اجرای عملیات نظامی ویژه را به این سازمان می‌دهد.

اصرار جریان‌های شیعه بر تصویب این قانون در حالی است که مقام‌های ارشد آمریکا بارها به محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، هشدار داده‌اند و خواستار ادغام کامل نیروهای مسلح و گروه‌های مسلح در چارچوب وزارتخانه‌های دفاع و کشور شده‌اند.