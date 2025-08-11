تهدید آمریکا به عراق بر سر قانون حشد الشعبی «مایه شرمساری تاریخی» است

به گزارش کردپرس، آلا طالبانی، نماینده پیشین پارلمان عراق، در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی با اشاره به مواضع متفاوت جریان‌های سیاسی درباره قانون حشد الشعبی گفت: «برخی نیروها در مورد این قانون موضعی صریح دارند و برخی دیگر موضع روشنی نشان نمی‌دهند. این قانون برای حقوق حشد الشعبی وجود دارد، اگر مشکلی درباره آن هست، بیایند و گفت‌وگو کنند. اما آمریکا نمی‌خواهد این قانون تصویب شود، بسیار خوب، این مشکلی ندارد.»

وی افزود: «معاون سفیر آمریکا در عراق نزد رؤسای کشور و رهبران سیاسی می‌رود و می‌گوید اگر این قانون تصویب شود، شما را تحریم می‌کنیم. این را برای خودمان مایه شرمساری بزرگ و برای تاریخ عراق و نهادهای آن ننگ می‌دانم که کسی این‌گونه ما را تهدید کند. او حق ندارد چنین حرفی بزند، تنها می‌تواند نظرش را بیان کند.»

طالبانی با تأکید بر اهمیت روابط با واشنگتن گفت: «آمریکا کشور مهمی برای ماست و می‌خواهیم بهترین روابط را با آن داشته باشیم، می‌توانند خطرات خود را مشخص کنند، اما این‌که رؤسای کشور و رهبران را زیر فشار بگذارند و بگویند نصاب را بشکنید یا اگر قانون تصویب شود تحریم می‌کنیم، چرا؟ آیا می‌توانند با این منطق با دیگر کشورها صحبت کنند؟ قطعاً خیر.»