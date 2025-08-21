فالح الفیاض: انحلال حشد الشعبی خودکشی است/ سپاه پاسداران در دفاع از عراق نقش داشت

به گزارش کردپرس، «فالح الفیاض» رئیس سازمان «الحشد الشعبی» عراق در گفت‌وگویی تلویزیونی تأکید کرد: «انحلال نیروهای الحشد الشعبی به معنی خودکشی است، زیرا وضعیت امنیتی کنونی مشابه شرایط خطرناکی است که عراق در سال ۲۰۱۴ هنگام ظهور داعش تجربه کرد».

وی افزود: «الحشد الشعبی نمی‌خواهد تجربه سپاه پاسداران در عراق تکرار شود. ما نهادی ملی برای همه عراقی‌ها هستیم و تلاش کرده‌ایم تمامی مناطق عراق را تحت پوشش قرار دهیم؛ به استثنای اقلیم کردستان که نیروهای پیشمرگه حضور دارند. ما به جایگاه پیشمرگه احترام می‌گذاریم و آن‌ها را بخشی از ساختار دفاع ملی عراق می‌دانیم».

فیاض ضمن تقدیر از جمهوری اسلامی ایران گفت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از عراق مقابل گروه‌های تروریستی به ما کمک کرد». او خاطرنشان ساخت که رابطه با ائتلاف بین‌المللی تحت هدایت دولت عراق است و ابراز امیدواری کرد زمان‌بندی خروج این نیروها رعایت شود.

در همین حال، «گابریل سوما» عضو شورای مشورتی دونالد ترامپ، هشدار داد که در صورت تصویب قانون حشد الشعبی در پارلمان عراق، واشنگتن مجازات‌های شدیدی علیه بغداد اعمال خواهد کرد. به گفته او، «برخی از گروه‌های حشد الشعبی تحت فرمان ایران عمل می‌کنند و عراق نیازی به این نیرو ندارد».

سوما در اظهارات خود تصریح کرد: «پیشمرگه وفادار به عراق است، هرچند از آمریکا کمک دریافت می‌کند. اما بسیاری از نیروهای حشد فرمان‌های خود را از ایران می‌گیرند. در حالی که جو بایدن در برابر نفوذ ایران در عراق مماشات کرد، ترامپ چنین نخواهد بود و سیاست متفاوتی در پیش می‌گیرد».

فیاض در بخش دیگری از بیانیه‌اش ابراز امیدواری کرد که پارلمان عراق قانون حشد الشعبی را تصویب کند و تأکید کرد: «به عنوان یک نهاد امنیتی، ما نگران وضعیت سوریه هستیم و از سیاست‌های نخست‌وزیر عراق پیروی می‌کنیم».