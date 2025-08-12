به گزارش کردپرس، هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در اظهارات شدیداللحن، دولت فدرال عراق را به «رفتار غیرانسانی با مردم اقلیم کردستان» متهم کرد.

او در مصاحبه با شبکه سومریه، سیاست‌های بغداد را در موضوع حقوق کارمندان اقلیم «ابزاری سیاسی برای فشار» توصیف کرد و تصمیمات دادگاه فدرال را «سیاسی و غیرقانونی» خواند.

زیباری گفت: «گروه‌های حشد الشعبی پشت حملات پهپادی به اقلیم کردستان قرار دارند که اهداف آن‌ها سیاسی و اقتصادی است.» به گفته او، هدف اصلی این فشارها «تضعیف جایگاه قانونی اقلیم و بازگرداندن همه اختیارات به بغداد» است که «به هیچ وجه پذیرفتنی نیست».

وی هشدار داد که بر اساس ارزیابی‌ها، ماه سپتامبر شاهد دور تازه‌ای از تنش‌ها در منطقه خواهد بود که می‌تواند بر انتخابات عراق نیز اثر بگذارد.

زیباری افزود: «برخی روایت‌های عجیب مطرح می‌شود که گویا اسرائیل و آمریکا تأسیسات نفتی کردستان را هدف قرار داده‌اند؛ اما پرسش اینجاست که چه کسی رادارهای بغداد و ذی‌قار را هدف گرفته است؟ به نظر می‌رسد این تلاش‌ها برای توجیه شکست خودشان پس از درگیری‌های ۱۲ روزه اخیر است.»

او با اشاره به موضع حزب دموکرات در برابر دولت محمد شیاع السودانی گفت: «سودانی تلاش داشت صادقانه کار کند، اما با توجه به تجربه ما، به‌خصوص که بیشترین حمایت را از او کردیم، دیگر چک سفید امضا به دستش نخواهیم داد و وعده دور دوم نخست وزیری را هم تضمین نمی‌کنیم.»

به گفته زیباری، «هدف قرار دادن اقلیم کردستان با پهپادهای انتحاری از مناطق تحت کنترل حشد الشعبی انجام شده است؛ از جمله از ناحیه حزر در نینوا و رشاد در کرکوک، و حتی از پایگاه گروه‌های مسلحی که در نزدیکی مقرهای دولتی در منطقه سبز بغداد قرار دارند. این حملات توسط چندین گروه انجام شده، نه فقط یک گروه.»

او تأکید کرد: «آنچه اتفاق افتاد، بازی با آتش در مرحله‌ای حساس بود که منطقه نیز در التهاب به سر می‌برد. صفحه اول بحران منطقه بسته شده، اما نشانه‌های وقوع انفجار جدید آماده است.»

