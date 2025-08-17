زمان مناسبی برای تصویب قانون حشدالشعبی نیست

به گزارش کردپرس، وزیر امور خارجه عراق تأکید کرد که از نظر قانون اساسی، پرداخت مستقیم حقوق کارمندان اقلیم کردستان وظیفه بغداد نیست و دولت مرکزی صرفاً باید سهم اقلیم را ارسال کند، و این موضوع به عهده دولت اقلیم است.

فؤاد حسین در گفت‌وگویی با شبکه الشمس به چند موضوع از جمله روابط بغداد و اربیل، جنگ اسرائیل و ایران، و تصویب قانون حشدالشعبی پرداخت.

وی درباره قانون حشدالشعبی گفت: «آمریکا موضع روشنی در قبال این قانون و گروه‌های مسلح دارد. من بارها صریح اعلام کرده‌ام که با منافع عراق سازگار نیست زیرا زمان آن مناسب نیست.»

در مورد اختلافات اربیل و بغداد نیز خاطرنشان کرد: «توافق روشنی درباره تحویل نفت به بغداد وجود دارد و راه‌حل نهایی باید از طریق قانون نفت و گاز به دست آید؛ این موضوع تا پایان امسال حل خواهد شد.»

او افزود: «بر اساس قانون اساسی، بغداد وظیفه پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را ندارد، بلکه باید سهم بودجه اقلیم را بدهد و این مسئولیت بر عهده دولت اقلیم است. آنچه بغداد انجام می‌دهد، دخالت در اختیارات اقلیم است و باید در بودجه سال آینده اصلاح شود.»

وزیر خارجه عراق همچنین گفت اگر حمایت ائتلاف بین‌المللی نبود، داعش تا امروز بخش‌های وسیعی از خاک عراق را در کنترل داشت و تهدیدی جدی برای بغداد و اربیل ایجاد می‌کرد.

وی با اشاره به جنگ اخیر دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل گفت: «ما اکنون در دوران جنگ هستیم، چە کسی از ما دفاع می‌کند؟ منطق جنگ هنوز بر منطقه حاکم است. در حالی که همه از آتش‌بس سخن می‌گویند، صحبت از صلح واقعی کمتر شنیده می‌شود. آتش‌بس به معنای وضعیتی موقت است و احتمال از سرگیری درگیری‌ها همچنان وجود دارد.»

او افزود: «تهدیدهای اخیر اسرائیل، توقف مذاکرات، فشارهای روبه‌افزایش اروپا بر ایران و آمادگی تهران برای این شرایط، همگی می‌تواند مقدمه‌ای برای دور تازه‌ای از جنگ در منطقه باشد.»