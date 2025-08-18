بە گزارش کردپرس علا حیدری، نماینده پارلمان عراق، روز یکشنبه ۱۷ آگوست ۲۰۲۵ اعلام کرد که امضاهایی برای برگزاری نشستی فوری بهمنظور رأیگیری درباره قانون حشد شعبی جمعآوری شده است.
حیدری در بیانیهای گفت: «ما اقدام به جمعآوری امضاهای نمایندگان کردهایم تا نشستی فوقالعاده و مهم برای رأیگیری درباره قانون حشد شعبی برگزار شود. این قانون، بنا به نام خود، یکی از قوانین مهم و سرنوشتساز در شرایط سخت کنونی منطقه است.»
خبرگزاری دراومیدیا نوشتە است کە از سوی دیگر، رفیق صالحی، نماینده فراکسیون صادقون، در یادداشتی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «تصمیم گرفتهایم با لباس و نشان حشد شعبی در نشست پارلمان شرکت کنیم تا به قانون رأی دهیم. این اقدام نوعی وفاداری به کسانی است که جان خود را در راه دفاع از میهن فدا کردند.»
بە نوشتە دراومیدیا با وجود تهدیدها و فشارهای آشکار آمریکا برای جلوگیری از تصویب قانون حشد شعبی، برخی جریانهای شیعی این قانون را به موضوعی داغ انتخاباتی و رقابتی میان خود تبدیل کردهاند و از آن برای جلب آرا استفاده میکنند. در حالی که از دید شیعیان، این نیرو نماد پیشتازی در دفاع و پاسداری از مذهب به شمار میرود، دولت عراق در اختیار صدها هزار نظامی، یگانهای امنیتی مختلف و فرمانده کل نیروهای مسلح است که ساختار آن اساساً بر مبنای ترکیب شیعی شکل گرفته است.
