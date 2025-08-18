تأکید الهام احمد بر همبستگی کُردها و مخالفت با تجزیه سوریه

به گزارش کردپرس، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، در نشستی عمومی با حضور صدها تن از اعضای جامعه کُردی شهر مارسی فرانسه و مناطق اطراف، بر اهمیت وحدت کُردها و آینده مشترک مردم سوریه تأکید کرد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این گردهمایی در سالن «پلاس دُ روز» برگزار شد. «الهام احمد» در سخنرانی خود ضمن اشاره به دستاوردهای مدیریت خودگردان، خواستار تقویت روحیه برادری و همکاری میان تمامی جریان‌ها و احزاب کُردی شد. او تأکید کرد که اختلاف دیدگاه‌ها باید از طریق گفت‌وگو و خرد جمعی مدیریت شود.

«الهام احمد» با رد هرگونه طرح تجزیه سوریه گفت: «آینده سوریه تنها در چارچوب یک قانون اساسی ممکن است که در آن همه مولفه‌ها و گروه‌ها بتوانند با برابری و عدالت در کنار هم زندگی کنند.» وی همچنین بر پایبندی به توافق ۱۰ مارس و تعهد به وحدت سرزمینی سوریه تأکید کرد.

در ادامه این نشست، مسائل امنیتی منطقه، از جمله روابط ترکیه با حزب کارگران کردستان (PKK) و پیامدهای عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه مورد بحث قرار گرفت. احمد در این باره گفت که این عملیات‌ها امنیت غیرنظامیان را تهدید کرده و فضای ترس در میان مردم ایجاد کرده است. او در عین حال تأکید کرد که هیچ‌گونه فعالیتی از سوی PKK در مناطق شمال و شرق سوریه صورت نمی‌گیرد و پیوند دادن مدیریت خودگردان به این حزب نادرست است.

وی با تأکید بر راه‌حل‌های صلح‌آمیز خاطرنشان کرد: «همزیستی و ادغام گروه‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای مسالمت‌آمیز و عادلانه برای همه اقوام سوریه باشد.»