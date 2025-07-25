ارتش سوریه ساختاری شفاف ندارد؛ خواسته اصلی ما تمرکززدایی در سوریه است

به گزارش کردپرس، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در مصاحبه‌ای با انتقاد از نبود ساختار شفاف در ارتش سوریه، خواستار اتحاد ملی و پاسخگویی به فجایع اخیر در جنوب سوریه شد و بر اهمیت تمرکززدایی و حفظ هویت‌های محلی در چارچوب هویت ملی سوریه تأکید کرد.

به نوشته روزنامه النهار، سوریه در آستانه ورود به مرحله‌ای حساس از تاریخ خود است، مرحله‌ای که با وقوع حوادث خونین در مناطق مختلف از جمله سواحل، دمشق و جنوب این کشور همراه بوده است. این وقایع، سوالات بسیاری را درباره روند وحدت و دولت مرکزی سوریه مطرح کرده است؛ پرسش‌هایی که از سوی بخش‌های مختلف جامعه، به‌ویژه کُردها، که به دنبال تمرکززدایی و مدیریت خودگردان در شمال و شرق سوریه هستند، مطرح می‌شود.

«الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان در گفت‌وگویی به تشریح چشم‌انداز این مدیریت خودگردان نسبت به روابط با دولت دمشق، روند تحویل سلاح، ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در ساختار ارتش سوریه و تحولات خونین جنوب کشور پرداخت.

وی درباره آینده روابط کُردها و دمشق گفت: «تصور ما از آینده همکاری با دولت مرکزی بر مبنای ادغام و تفاهم متقابل است. تا زمانی که درک واقعی نسبت به این ادغام حاصل نشود، پیشرفت در اجرای توافقات امکان‌پذیر نیست. ما به دنبال مشارکت واقعی در ساختار دولت سوریه و تعیین سرنوشت این کشور با حضور همه اقشار هستیم. تمرکززدایی یکی از مطالبات اصلی ماست، زیرا سیستم تمرکزگرا باعث بروز بحران‌های جدید می‌شود و ما به دنبال راهکارها و توافقات نوین هستیم.»

در مورد مسئله تحویل سلاح و ادغام نیروهای SDF در ارتش سوریه، الهام احمد تأکید کرد که با وجود تمایل به ادغام، ارتش سوریه فاقد ساختار شفاف است و لازم است دولت سوریه موضع روشنی در قبال حوادث اخیر و گروه‌های مسلح داشته باشد. او افزود: «مردم باید احساس امنیت کنند و هویت نیروهای نظامی و امنیتی که حافظ امنیت آنها هستند، برایشان قابل قبول و مطمئن باشد.»

الهام احمد همچنین به روابط با ترکیه اشاره کرد و گفت: «ترکیه همسایه ماست و ما همیشه به دنبال روابط خوب و مفید با کشورهای همسایه، به ویژه ترکیه بوده‌ایم. همکاری و هماهنگی در مسائل امنیتی و سیاسی اهمیت زیادی دارد و ما در تلاشیم روابط‌مان با ترکیه را به سمت تفاهمات جدی‌تر برای آینده سوریه هدایت کنیم.»

وی درباره تحولات جنوب سوریه و روابط با ایالات متحده آمریکا نیز گفت: «روابط ما با آمریکا بر مبنای همکاری در مبارزه با تروریسم است و این رابطه سال‌ها شکل گرفته است. حضور آمریکا در روند حل سیاسی سوریه اکنون جدی‌تر شده و ما با نماینده ویژه آمریکا در سوریه همکاری داریم و امیدواریم دیدارهای مکرر و تعاملات بیشتر، واقعیت موجود در سوریه را بهتر منعکس کند.»

الهام احمد درباره مفهوم هویت ملی سوریه اظهار داشت که همه طرف‌ها خواستار هویتی ملی و متحد هستند، اما این هویت باید بر مبنای احترام به هویت‌های محلی و فرهنگی باشد و این احترام باید داوطلبانه و مبتنی بر احساس امنیت و ثبات در جامعه صورت گیرد.

او همچنین وضعیت امنیتی جنوب سوریه را فاجعه‌ای انسانی توصیف کرد و گفت: «تبدیل مبارزه سیاسی به نزاع‌های طایفه‌ای به دلیل تحریک‌های رسانه‌ای و خطابه‌های نفرت‌پراکنی، بحرانی جدی است. دولت سوریه مسئول است که این جنایات را کشف و عاملان را محاکمه کند.»

الهام احمد درباره تجربیات پیشین با عشایر عرب نیز هشدار داد که برخی از افراد ممکن است احساسات عشایر را علیه دیگران برانگیزند و از این طریق به ارتکاب جنایت تحریک کنند. او از بزرگان عشایر خواست با هوشیاری از تنش‌های بیشتر جلوگیری کنند و همه سوری‌ها را به حفظ وحدت و پرهیز از فتنه‌انگیزی فراخواند.