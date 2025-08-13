پایان مهلت ترکیه به کردهای سوریه و ناتوانی آمریکا در دفاع از SDF

به گزارش کردپرس ، منابع امنیتی و دیپلماتیک به Middle East Eye گزارش داده‌اند که ترکیه و آمریکا ماه گذشته در دیداری با فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری مظلوم عبدی، ضرب‌الاجلی ۳۰ روزه برای تسریع روند پیوستن به دولت دمشق تعیین کرده‌اند که تنها چند روز تا پایان آن باقی مانده است.

یک منبع که نام او فاش نشده گفته است که مقام‌های آمریکایی به SDF هشدار داده‌اند، در صورتی که توافق ۱۰ مارس با دمشق اجرایی نشود، احتمال دارد ائتلاف بین‌المللی قادر به جلوگیری از عملیات نظامی ارتش سوریه نباشد. این منبع افزود که ترکیه قصد ندارد مستقیماً علیه SDF وارد عمل شود، اما نیروهای مسلح این کشور می‌توانند به شکل غیرمستقیم از عملیات محدود ارتش سوریه پشتیبانی کنند و حتی مقدمات چنین عملیاتی نیز فراهم شده است.

منابع آگاه همچنین فاش کرده‌اند که «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا، در دیدار با مقام‌های ترکیه در آنکارا، خواستار زمان بیشتر برای پیشبرد مذاکرات با SDF شده است. اما پاسخ دیپلماتیک مقامات ترک این بوده که تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار دولت دمشق است و آنکارا، با توجه به همکاری نظامی با دمشق و حساسیت‌های امنیت ملی خود، هرگونه درخواست کمک از سوی سوریه را با رویکرد مثبت بررسی خواهد کرد.

در همین حال، هفته گذشته درگیری‌های پراکنده‌ای بین ارتش سوریه و نیروهای SDF در مناطق «دیرحافر» در شرق حلب و اطراف سد «تشرین» رخ داده است که دو طرف یکدیگر را مقصر این تنش‌ها می‌دانند.

به گفته منابع امنیتی سوری، سفر آتی هیئت دمشق به آنکارا با محوریت همین تحولات انجام می‌شود و موضوعاتی چون تهدیدات مشترک، امنیت مرزها، پیگیری توافقات قبلی و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت. این منابع یادآور شدند که سوریه ماه گذشته رسماً از ترکیه درخواست کمک امنیتی کرده و بحث اعزام نیروهای مسلح ترکیه به خاک سوریه نیز بخشی از گفت‌وگوها خواهد بود.