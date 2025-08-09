به گزارش کردپرس، فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، در کنفرانس مطبوعاتی موکب بزرگ شهدای بارزان اعلام کرد که محور حاج عمران–اربیل–کرکوک برای چهارمین سال متوالی به عنوان یکی از شش مسیر اصلی تردد زائران اربعین حسینی انتخاب شده و شهر اربیل نیز به یکی از مهم‌ترین قرارگاه‌های ده‌گانه ستاد اربعین عراق تبدیل شده است.

وی با اشاره به حضور زائران اربعین از ۸۵ کشور جهان و جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر گفت: «با ایجاد تسهیلات توسط مردم و حکومت اقلیم کردستان و همکاری نزدیک با سرکنسولگری ایران، چند ده هزار زائر ایرانی و خارجی، از جمله از چهار استان شمالی ایران، از مسیر اربیل عبور می‌کنند.»

اسدی افزود: «از مدت‌ها قبل، نشست‌های مشترک متعددی با امید خوشناو، استاندار اربیل، برگزار شده و کمیته‌های تخصصی همچون امنیت، پشتیبانی، حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه، خدمات کنسولی، بهداشت، امدادرسانی و فرهنگی تشکیل شده‌اند.»

او با قدردانی از همکاری مؤسسه خیریه بارزانی و موکب‌داران ثارالله ارومیه در خدمت‌رسانی ۲۴ ساعته به زائران، اعلام کرد: «بر اساس دستور مسئولان اقلیم، حمل‌ونقل زائران از مرز تمرچین تا اربیل و بالعکس رایگان شده که تسهیل بزرگی برای خدمات‌رسانی به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) است.»

سرکنسول ایران در پایان از مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی، مسرور بارزانی، امید خوشناو و همه مسئولان و مردم اقلیم کردستان عراق به خاطر همراهی در این مسیر قدردانی کرد.

پذیرایی موسسه خیریه بارزانی از زوار گرامی اربعین حسینی (ع) در موکب بزرگ شهدای بارزان- اربیل