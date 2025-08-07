امکانات لازم برای تردد آسان زوار از خسروی فراهم است

به گزارش کردپرس؛ امیر مهدی خواجه امیری روز پنج شنبه در دیدار استاندار کرمانشاه از ارائه خدمات گسترده به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کزد: با تلاش استانداری کرمانشاه و دستگاه‌های مختلف، امکانات لازم برای رفاه زائران در این مرز به‌خوبی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه مرز خسروی به یکی از محورهای مهم تردد زائران اربعین تبدیل شده است، افزود: در بازدید شب گذشته از قرارگاه خدمت‌رسانی، شاهد استقرار مناسب امکانات در بخش‌های مختلف بودیم که با همکاری مجموعه استانداری و دیگر نهادها به‌خوبی اجرا شده است.

وی ادامه داد: فضای مناسبی برای استقرار و اسکان موقت زائران پیش‌بینی شده که مجهز به تجهیزات سرمایشی است. همچنین آشپزخانه‌ای برای پذیرایی از زائران در نظر گرفته شده و درمانگاهی با امکانات لازم در محل فعال است.

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع تصریح کرد: این درمانگاه با یکی از بهترین بیمارستان‌های تهران در ارتباط است و در صورت نیاز، ویزیت و درمان از راه دور برای بیماران انجام می‌شود. همچنین برای موارد اضطراری، پد هلی‌کوپتر نیز در محل آماده شده تا انتقال سریع بیماران به مراکز درمانی تخصصی فراهم شود.

وی از احداث پارکینگ وسیع و مناسب برای رفاه زائران نیز خبر داد و افزود: زائران می‌توانند با آسودگی خاطر خودروی خود را پارک کرده و از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

امیر خواجه امیری با بیان اینکه استاندار کرمانشاه از استانداران فعال و جهادی کشور است، از پیگیری های میدانی وی برای رفع مشکلات استان تقدیر و بیان کرد: در این نشست درباره زمینه‌های همکاری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی و فناورانه استان گفت‌وگو شد و آمادگی داریم که در صورت فراهم بودن شرایط و انجام بررسی‌های کارشناسی، از ظرفیت‌ها و فناوری‌های وزارت دفاع برای توسعه استان استفاده کنیم.

وی تأکید کرد: در خصوص احداث پروژه‌هایی مانند کارخانه قند، نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی و جانمایی مناسب هستیم. تیم‌های تخصصی دو طرف مشغول بررسی موضوع هستند و امیدواریم در آینده نزدیک به جمع‌بندی مطلوبی برسیم.

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع گفت: باید با تدبیر و برنامه‌ریزی، پروژه‌هایی را تعریف کنیم که از نظر اجرایی قابل تحقق باشند تا بتوانیم به‌درستی پاسخ‌گوی مردم شریف استان باشیم.

وی در پایان از تلاش‌های استاندار کرمانشاه، تیم مهندسی و تمامی دستگاه‌های اجرایی فعال در منطقه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد: خدمات‌رسانی به زائران امام حسین (ع) با کیفیت بالا ادامه یافته و زمینه‌ساز تقویت توسعه منطقه نیز باشد.