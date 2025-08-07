به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در بازدید از پایانه مرزی باشماق، گفت: این آمار تا امروز، ۱۶ مرداد، ثبت شده و نسبت به روز پایانی ثبتنام در ایام اربعین سال گذشته، رشد قابل توجهی داشته است و قطعاً این روند صعودی ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر آمادگی زیرساختها و امکانات استان برای میزبانی از زائرین، افزود: مردم استان کردستان، بهویژه منطقه مریوان، از حضور زائران عزیز بسیار استقبال میکنند و آمادگی کامل برای پذیرایی از آنان دارند.
استاندار کردستان اظهار کرد: خروج از مرز باشماق با حداقل زمان انجام میشود.
لهونی با اشاره به شرایط مناسب این مرز نسبت به سایر مرزهای خروجی، ادامه داد: آبوهوای مرز باشماق نسبت به سایر خروجیهای کشور خنکتر است، طبیعتی جذاب دارد و حملونقل از مرز تا سلیمانیه نیز بهصورت رایگان انجام میشود.
وی یادآور شد: تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی، از جمله بیمارستان صحرایی و مراکز هلال احمر، بهصورت کامل در آمادهباش هستند و مردم و مسئولان یکدل برای خدمت به زائران پای کار آمدهاند.
استاندار کردستان درباره وضعیت ناوگان حملونقل نیز بیان کرد: تعداد قابل توجهی از اتوبوسها برای خدمترسانی به زائرین در نظر گرفته شدهاند که عمدتاً دولتی هستند و وظیفه جابهجایی زائران را از مرز باشماق به مقاصد مختلف بر عهده دارند.
