به گزارش کردپرس، نزدیک به دو میلیون زائر ایرانی برای زیارت اربعین امام حسین (ع) وارد عراق شدهاند و پیشبینی میشود در روزهای آینده یک میلیون نفر دیگر نیز به جمع زائران بپیوندند.
مرزهای حاجیعمران، پرویزخان و باشماخ در اقلیم کردستان از جمله گذرگاههایی هستند که زائران ایرانی از طریق آنها وارد عراق میشوند.
سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرده است که تاکنون حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از زائران ایرانی در عراق حضور دارند و ۴۰۰ هزار نفر از آنها پس از اتمام زیارت خود به کشور بازگشتهاند.
علیرضا بیات، رئیس این سازمان گفت: «پیشبینی میکنیم در روزهای آینده حدود یک میلیون زائر دیگر نیز برای زیارت اماکن مقدسه وارد عراق شوند. بنابراین از مردم ایران میخواهیم که برای ورود به عراق، از مرزهای خسروی، شلمچه، چذابه و باشماخ استفاده کنند تا با ازدحام شدید در مرز مهران مواجه نشوند.»
مرز حاجیعمران نیز در روزهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر ورود زائران ایرانی بوده است.
