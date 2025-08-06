حفظ سلامت زوار حسینی اولویت دانشگاه علوم پزشکی است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، دکتر عباس قیصوری در مورد اقدامات انجام‌گرفته در حوزه بهداشت، اظهار داشت: در این حوزه خدماتی نظیر نظارت بر توزیع و پخت غذا، نظارت بر آب‌های بسته‌بندی و غیر بسته‌بندی، غربالگری زوار و نیز آموزش بهداشت با محوریت راهکارهای پیشگیری از گرمازدگی و انتشار بیماری‌های عفونی ارائه می‌شود.

وی در ادامه گفتگوی خود با صدای مرکز ایلام، با اشاره به خطر شیوع بیماری‌های واگیردار مانند سرماخوردگی و کرونا در مکان‌های پرجمعیت، توضیح داد: هم‌وطنانی که از زیارت اربعین بازمی‌گردند، تحت غربالگری قرار خواهند گرفت و هر کدام که دارای علائم تنفسی و نشانه‌های بیماری‌های اسهالی باشند، برای نمونه‌گیری و قرنطینه ارجاع داده خواهند شد. آن دسته از بیمارانی هم که بومی استان نباشند، برای ادامه روند درمانی و با رعایت پروتکل‌های مربوطه به دانشگاه علوم پزشکی محل سکونت‌شان ارجاع داده می‌شوند تا بلافاصله پس از ورود به شهرستان خود مورد قرنطینه و درمان قرار گیرند.

وی در خصوص نظارت‌های انجام‌گرفته بر موکب‌ها نیز تصریح کرد: غالب نظارت‌های ما بر موکب‌های داخل کشور است و پایش مربوط به خارج از مرزها هم بر عهده نیروهای هلال احمر است که هماهنگ با سیستم بهداشتی کشور عراق عمل می‌کنند. در برخی موارد هم اگر ضرورت داشته باشد، نمونه خاصی از آب یا غذا برای انجام آزمایشات تخصصی به داخل کشور منتقل می‌شود و بر حسب نیاز از طریق مراجع ذیصلاح مداخله صورت خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: خوشبختانه با تلاش همکاران اوضاع بهداشتی فعلی در پایانه مرزی تقریبا مورد رضایت است. در موارد معدودی بعضی موکب‌داران اصول بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و با این افراد برخورد صورت می‌گیرد؛ چراکه رعایت بهداشت اولویت اصلی و از دستورات عمده دین است و در مراسمات مذهبی همچون اربعین شایسته است که نسبت به این امر اهتمام داشته باشیم و سبب آسیب به سلامت زوار نشویم.

وی به رعایت برخی توصیه‌های بهداشتی تاکید کرد و یادآور شد: گروه‌های آسیب‌پذیری چون افراد مسن، بانوان باردار و... می‌بایستی توصیه‌های بهداشتی جهت جلوگیری از گرمازدگی را رعایت کنند. همچنین برای پیشگیری از بروز بیماری‌های عفونی از مواد غذایی مطمئن و سالم استفاده کنند.