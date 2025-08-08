استاندار ایلام: اربعین نقطه اشتراک قوی ایران و عراق است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با اشاره به هماهنگی‌های گسترده میان مسئولان دو کشور، از جمله استانداران ایلام و واسط عراق، فرمانداران، فرماندهان مرزبانی‌ها، خواستار حل سریع مسائل اجرایی و خدماتی شد.

وی در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان استانداران و دستگاه‌های اجرایی ایران و عراق را مطرح کرد تا در ایام اربعین، نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و سایر نهادهای مرتبط، به صورت روزانه در محل مرز حضور داشته باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل، بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام کنند.

استاندار ایلام بر ضرورت ارائه خدمات پیوسته و بدون وقفه به زائران از آغاز تا پایان مسیر تأکید کرد و افزود: هرگونه نقص در ارائه خدمات، مسئولیت مشترک دو طرف است و باید با همکاری و هماهنگی کامل برطرف شود.

دکتر کرمی با اشاره به نگاه دولت چهاردهم و مقام معظم رهبری به موضوع اربعین، بر تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب در دو سوی مرز تأکید کرد و گفت: همه مسئولان وظیفه دارند در راستای تحقق منویات رهبری تلاش کنند.

وی از فعالیت شبانه‌روزی ستاد اربعین خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تعاملات با استان واسط و پایانه زرباطیه تداوم یابد تا زائران در سال‌های آینده بدون کوچک‌ترین مشکلی با پذیرایی مطلوب تردد کنند.

در این دیدار، تعاملات موجود میان دو کشور مثبت ارزیابی شد و مقرر گردید اربعین به عنوان نقطه اشتراک قوی و مستمر میان ایران و عراق تقویت شود، همچنین بر رفع نواقص جزئی موجود برای بهبود خدمات در سال‌های آینده تأکید شد.

در پایان این دیدار، توافق شد نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب و برق در سالن مرز حضور مستمر داشته باشند تا از بروز هرگونه مشکل جلوگیری شود و برای مصرف روزانه آب و یخ برنامه ریزی دقیق داشته باشند.