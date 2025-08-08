۱۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۲

استاندار ایلام: اربعین نقطه اشتراک قوی ایران و عراق است

سرویس ایلام - استاندار ایلام در جریان بازدید از پایانه مرزی زرباطیه و در دیدار حمید عاطف ناجی مدیر این پایانه بر تقویت تعاملات دوجانبه در ایام اربعین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با اشاره به هماهنگی‌های گسترده میان مسئولان دو کشور، از جمله استانداران ایلام و واسط عراق، فرمانداران، فرماندهان مرزبانی‌ها، خواستار حل سریع مسائل اجرایی و خدماتی شد.

وی در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان استانداران و دستگاه‌های اجرایی ایران و عراق را مطرح کرد تا در ایام اربعین، نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و سایر نهادهای مرتبط، به صورت روزانه در محل مرز حضور داشته باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل، بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام کنند.

استاندار ایلام بر ضرورت ارائه خدمات پیوسته و بدون وقفه به زائران از آغاز تا پایان مسیر تأکید کرد و افزود: هرگونه نقص در ارائه خدمات، مسئولیت مشترک دو طرف است و باید با همکاری و هماهنگی کامل برطرف شود.

دکتر کرمی با اشاره به نگاه دولت چهاردهم و مقام معظم رهبری به موضوع اربعین، بر تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب در دو سوی مرز تأکید کرد و گفت: همه مسئولان وظیفه دارند در راستای تحقق منویات رهبری تلاش کنند. 

وی از فعالیت شبانه‌روزی ستاد اربعین خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تعاملات با استان واسط و پایانه زرباطیه تداوم یابد تا زائران در سال‌های آینده بدون کوچک‌ترین مشکلی با پذیرایی مطلوب تردد کنند.

در این دیدار، تعاملات موجود میان دو کشور مثبت ارزیابی شد و مقرر گردید اربعین به عنوان نقطه اشتراک قوی و مستمر میان ایران و عراق تقویت شود، همچنین بر رفع نواقص جزئی موجود برای بهبود خدمات در سال‌های آینده تأکید شد.

در پایان این دیدار، توافق شد نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب و برق در سالن مرز حضور مستمر داشته باشند تا از بروز هرگونه مشکل جلوگیری شود و برای مصرف روزانه آب و یخ برنامه ریزی دقیق داشته باشند.

