پیامدهای درگیری مستقیم میان نیروهای کرد و دولت موقت سوریه

به گزارش کردپرس، در حالی که تنها چند ماه از سقوط بشار اسد و آغاز به کار دولت موقت سوریه میگذرد، شرق این کشور بار دیگر صحنه درگیریهای شدید نظامی شده است. نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) روز ۴ اوت اعلام کردند که حمله گروههایی از «نیروهای وابسته به دولت انتقالی سوریه» به چهار موضع خود در روستای امام در استان رقه را دفع کردهاند.
این رویداد، تازهترین حلقه از زنجیرهای از اقدامات تلافیجویانه است که روابط میان SDF و دولت موقت به ریاست احمد الشرع را به مرحلهای بحرانی رسانده است. وزارت دفاع سوریه پیشتر، نیروهای کرد را به شلیک راکت به یک پست ارتش در روز دوم اوت متهم کرده بود. اما SDF در پاسخ اعلام کرد این حمله، واکنشی به گلولهباران بیدلیل مناطق مسکونی توسط نیروهای دولتی بوده است.
همزمان، در استان دیرالزور نیز نیروهای داعش با حملهای به یک ایست بازرسی SDF، پنج تن از نیروهای این گروه را در ۳۱ ژوئیه کشتند؛ حادثهای که بر نگرانیها از بازگشت تهدید داعش در خلأ امنیتی افزوده است.
ابعاد سیاسی و تحلیل کارشناسان
بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) در واکنش به این درگیریها، نسبت به فروپاشی مجدد نظم سیاسی در سوریه هشدار داد. احمد شراوی، تحلیلگر این نهاد، نوشت: «درگیریهای اخیر، شکنندگی حکومت احمد الشرع را آشکار میکند. تنها راه پیشرو، یافتن یک راهحل سیاسی است که بتواند حقوق کردها و دیگر اقلیتها را تضمین کند و آنها را در ساختار دولت موقت ادغام نماید. در غیر این صورت، گروههایی مانند داعش از این گسستها سوءاستفاده خواهند کرد.»
به گفته او، دولت موقت باید از سیاستهای حذف کردن پرهیز کند و از رهگذر گفتوگو، راهی برای وحدت سیاسی بیابد.
چشمانداز مبهم ادغام کردها در دولت موقت
نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند، خواستار جایگاهی رسمی در ساختار جدید حکومت هستند، اما تاکنون نشانهای از اراده واقعی دولت الشرع برای ایجاد توافقی فراگیر دیده نشده است. بسیاری از کردها نگران بازتولید الگوی تمرکزگرای دوران اسد با چهرهای جدید هستند.
دیوید داوود، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها نیز در این باره گفته است «تنشهای اخیر در سوریه بار دیگر نشان داد که ثبات این کشور حتی پس از گذشت چند ماه از سقوط بشار اسدبسیار شکننده است. نیروهای غیر دولتی همچنان قدرت آن را دارند که سوریه را دوباره به ورطه فروپاشی بکشانند. در این میان، وجود نشانی از ستاره دروزی روی یک جلیقه رزمی که در عملیات ارتش اسرائیل (IDF) در منطقه خضر ضبط شد، نمادی است از پیچیدگی لایههای اجتماعی و وفاداریهای سیاسی در سوریه امروز. اگر سوریه بار دیگر فرو بپاشد، اسرائیل باید از مداخله پرهیز کند.
دیدگاه احمد شراوی – تحلیلگر سیاسی این بنیاد تاکید کرد «درگیریهای آخر هفته میان گروههای مسلح مختلف و نیروهای دولت موقت سوریه، شکنندگی ثبات سوریه و حکومت احمد الشرع، رئیسجمهور موقت این کشور را بهوضوح نشان داد. الشرع بههمراه نیروهای دموکراتیک سوریه و جناحهای دروزی، باید بپذیرند که تنها یک راهحل سیاسی میتواند اختلافات را پایان دهد. این به معنای آن است که دولت موقت باید پیشنهاداتی واقعی برای تضمین حقوق تمام جوامع سوری ارائه دهد، و در مقابل، گروههای مسلح نیز باید آمادگی مذاکره برای ادغام در ساختار دولت را داشته باشند. در غیر این صورت، تداوم گسست در سوریه فرصت را برای بازیگرانی مانند داعش فراهم خواهد کرد تا از شکافهای داخلی سوءاستفاده کنند.»
