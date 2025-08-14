افزایش هراس از فروپاشی سوریه، نه ماه پس از سقوط اسد

به گزارش کردپرس، ویدئویی از یک بیمارستان در سویداء، خشونت نیروهای دولتی علیه دروزیها را نشان میدهد. دو گذرگاه تجاری به روی کُردها بسته شده است. اقلیتها اعتمادی به دمشق ندارند و حامیان احمد شرع نگران فروپاشی سوریه هستند.
روزنامه «استاندارد» روز پنجشنبه ۱۴ آگوست (۲۳ مرداد) در گزارشی تحلیلی، به بررسی وضعیت کنونی سیاسی و امنیتی سوریه پرداخته و آن را نه ماه پس از سقوط حکومت بشار اسد، کماکان «نامشخص و ناامن» ارزیابی کرده است.
از نظر نویسنده این روزنامه، یک چیز مسلم است: «خشونت و فقر در سراسر سوریه وجود دارد و تردیدها نسبت به اینکه دولت تحت رهبری احمد شرع، «جهادگرای سابق و رئیس دولت موقت امروز»، بتواند این کشور را متحد یا یکپارچه نگاه دارد، رو به افزایش است.
تمام مناطق سوریه، همچون دوران اسد، تحت کنترل حکومت جدید نیست و مقاومت در برابر دولت مرکزی کماکان در مناطق خارج از کنترل جریان دارد. شبهنظامیان پیشین وابسته به ابومحمد جولانی سابق و احمد شرع کنونی، که اکنون در کسوت ارتش سوریه ظاهر میشوند، بارها مرتکب جنایات علیه اقلیتها شدهاند و اعتماد این اقلیتها به دمشق در حال از میان رفتن است.
علویان ساکن سواحل مدیترانه که نامشان، به خاطر تعلق مذهبی بشار اسد، یادآور حکومت پیشین است، در ماه مارس قربانی یک کشتار جمعی شدند و حملات به آنان، در دوران پسا اسد، هرگز متوقف نشده است.
این روزنامه اتریشی در ادامه تحلیل خود، فضای کنونی سوریه را بدینگونه تشریح میکند: «کردهای چپگرا در شمال و شرق سوریه که بیش از یک دهه مدیریت خودگردان مناطق تحت کنترل خود را در دست داشتند، نمیخواهند این خودمختاری را به طور کامل واگذار کنند.
دروزینشینان جنوب هم، که از حمایت اسرائیل برخوردارند، پس از ناآرامیهای شدید جولای گذشته که در پی خشونت شبهنظامیان سنیمذهب بادیهنشین علیه این اقلیت قومی−مذهبی رخ داد، بیش از پیش به حکومت جدید بیاعتماد شدهاند. مسیحیان متعلق به کلیساهای گوناگون نیز سرزمینی ندارند و هدف خشونت و زیر فشار اسلامگرایان تندرو برای تغییر باور دینی خود قرار گرفتهاند.»
خشونت و قتلهای وحشیانه
احمد شرع اکنون تحت فشار فزاینده بینالمللی برای شفافسازی در مورد رویدادهای شهر دروزینشین سویداء قرار دارد. یک ویدئو از دوربین مداربستهای در یک بیمارستان منتشر شده که نشان میدهد نیروهای امنیتی سوری یک پرستار را به ضرب گلوله میکشند، دروزیها را تهدید میکنند و آنها را کافر میخوانند.
تصاویر ویدیو حیاط بیمارستان را هم نشان میدهد که پر از کیسههای حاوی جسد است. شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک، دوشنبه گذشته بیانیهای شدیداللحن درباره سویداء صادر کرد که با اتفاقنظر کمسابقه همه اعضا همراه بود.
به گفته تحلیلگر استاندارد، کشورهای حامی حکومت جدید بیم تجزیه سوریه را دارند؛ تجزیهای که به شکل مسالمتآمیز پیش نخواهد رفت.
ایالات متحده نیز فعال شده است. توماس باراک، نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه، جولای گذشته در موضعی کاملا مطابق با نظر احمد شرع، اعلام کرد که کماکان نظام غیرمتمرکز را برای سوریه نامناسب میداند. او سهشنبه گذشته نیز در امان، پایتخت اردن، با وزیران خارجه اردن و سوریه دیدار کرد تا درباره آرامسازی اوضاع در سویداء گفتوگو کند. ایجاد یک «کریدور کمکرسانی» از اسرائیل از طریق اردن نیز در دست بررسی است.
سوریه در نشست امان با همکاری با سازمان ملل برای شفافسازی درباره خشونتهای اعمالشده در بیمارستان سویداء موافقت کرد. به این ترتیب، دمشق ظاهراً تا حدی آماده است تا مسئله را به سطح بینالمللی بکشاند.
از نظر تحلیلگر استاندارد، این شاید با برنامه سفر احمد شرع به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ماه سپتامبر مرتبط باشد. او برای لغو تحریمها علیه گروهش «هیئت تحریر شام»، که ریشه در گروه تروریستی القاعده دارد، نیازمند حمایت آمریکا است.
ائتلافسازی کُردها
دولت احمد شرع، پس از نشستی در شهر کُردنشین حسکه در روز ۸ آگوست که توسط نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) سازماندهی شد، به شدت به «بینالمللی کردن» مسائل داخلی و «دعوت از نیروهای خارجی برای مداخله در سوریه» اعتراض کرد.
نیروهای سوریه دموکراتیک، ائتلافی نظامی با محوریت کُردها، با شعار «وحدت مواضع» تلاش داشتند بخشهایی از مولفههای این کشور، بهویژه دیگر اقلیتها، را به ایجاد یک «ائتلاف تمرکززدا» علیه دمشق ترغیب کنند. محور اصلی مطالبات این گروه از دمشق، قانون اساسیای است که استقلال گروههای قومی را تضمین کند.
دمشق اما خشمگین از این ائتلاف، گفتوگوها با نیروهای سوریه دموکراتیک را، که قرار بود همانند یک نشست جدید اسرائیلی−سوری، در پاریس برگزار شود، لغو کرد. اکنون گفته میشود که دوباره مذاکره خواهد شد، اما در دمشق. برخی پشت این تغییر، نفوذ ترکیه را میبینند.
آنکارا از حمایت فرانسه از کُردها به شدت ناراضی است و از دولت احمد شرع در رویارویی با کُردها پشتیبانی میکند. وزیران خارجه و دفاع سوریه چهارشنبه گذشته به ترکیه سفر کردند که در جریان آن، یک یادداشت تفاهم برای همکاری نظامی امضا شد.
رسانههای نزدیک به احمد شرع، کنفرانس حسکه را نشست «بازندگان» خواندهاند و شیخ «غزال غزال» علوی را، که به صورت ویدئویی در آن شرکت کرده بود، نماینده حکومت سابق دانستند. دروزیها را هم شیخ حکمت الحجری، از منتقدان احمد شرع، نمایندگی میکرد که او نیز به صورت آنلاین در نشست شرکت کرده بود.
گزارش شده که ۴۰۰ نفر در این نشست شرکت کردهاند، اما ظاهراً تعداد نمایندگان بلندپایه گروههای قومی کمتر از سطح انتظار نیروهای سوریه دموکراتیک بود. گویا همه جناحهای سیاسی کُردها نیز حضور نداشتهاند. غیبت «مظلوم عبدی» فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک ، در نشست نیز چنین تفسیر شد که او نمیخواهد همه درها را به روی دمشق ببندد.
بستن ناگهانی دو گذرگاه تجاری به روی کُردها
در همین حال، دیدهبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه، با استناد به منابع مطلع گزارش داد که دولت دمشق به شکل غیرمنتظرهای گذرگاه تجاری دیرحافر در حومه شرقی حلب و گذرگاه سلمیه (که به نام طبقه هم شناخته میشود) را بسته و حرکت تجاری و انتقال سوخت میان مناطق تحت کنترل دولت موقت و مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک را به حالت تعلیق در آورده است.
به گفته منابع این سازمان مستقر در لندن، این انسداد صرفاً شامل فعالیتهای تجاری میشود و تردد غیرنظامیان از این دو گذرگاه همچنان مجاز است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه روز گذشته نیز از تشدید تنشهای نظامی در خطوط مقدم، میان گروههای مورد حمایت ترکیه و نیروهای سوریه دموکراتیک خبر داده بود.
«برگ برنده» احمد شرع؟
در چنین شرایطی، تحلیلگر روزنامه استاندارد معتقد است که احمد شرع، در برابر فشارهای فزاینده غرب، یک برگ برنده در دست دارد.
به گفته او، رئیس دولت موقت سوریه اوایل آگوست، سه وزیر خارجه، دفاع و اطلاعات خود را به مسکو فرستاد تا درباره همکاریهای جدید با مسکو گفتوگو کنند؛ به جایی که اکنون محل سکونت بشار اسد سرنگونشده به همراه خانوادهاش است.
به گفته این تحلیلگر، کرملین که در سال ۲۰۱۵ با مداخله نظامی گسترده، اسد را از خطر سقوط نجات داده بود، اینک با حکومت احمد شرع درباره تحویل سلاح و آینده پایگاههای نظامی روسیه در سوریه، گفتوگو میکند.
