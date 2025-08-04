حجم صادرات تیر ماه منطقه آزاد ماکو به ۶۳۰ میلیون یورو رسید

به گزارش کردپرس از منطقه آزاد ماکو، نوید پیرمراد با اشاره به جزئیات این عملکرد صادراتی گفت: در تیرماه ۱۴۰۴، ۲.۷ میلیون یورو کالا که در محدوده منطقه آزاد ماکو تولید شده‌اند، به خارج از کشور صادر شده است.

او ادامه داد: در همین بازه زمانی، صادرات خدمات تولیدی منطقه نیز به ارزش ۷.۴ میلیون یورو انجام شده که بیانگر ظرفیت بالای منطقه در حوزه صادرات غیرکالایی است.

مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ماکو تصریح کرد: همچنین ۶۲۰.۷ میلیون یورو کالا که در سایر نقاط کشور تولید شده‌اند، از مسیر منطقه آزاد ماکو به خارج از کشور صادر شده است.

پیرمراد افزود: در این ماه اما صادرات مجدد از منطقه انجام نشده است.

او با اشاره به جایگاه مهم منطقه آزاد ماکو در شبکه لجستیکی کشور گفت: استمرار توسعه زیرساخت‌های گمرکی و پشتیبانی، زمینه را برای رشد بیشتر صادرات کالا و خدمات در ماه‌های آینده فراهم کرده است.