حسین گروسی در نشست خبری با اشاره به اهمیت کریدورهای بین‌المللی افزود: دشمن به اهمیت این مسیرها پی برده و وارد جنگ کریدورها شده است. امروز آمریکا به دنبال فعال‌سازی کریدور زنگزور است، در حالی که کریدور شرق به غرب ایران بهترین، سودآورترین و تنها مسیر تمام‌ریلی بدون توقف در منطقه است. ماکو می‌تواند در این مسیر به یکی از مناطق آزاد مطرح کشور تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تشریح دستاوردهای اخیر گفت: طرح جامع منطقه آزاد ماکو حاصل سال‌ها تلاش است و پایه و اساس توسعه منطقه خواهد بود. براساس این طرح، برنامه‌های تفصیلی نیز تدوین و تصویب می‌شود تا مزایای منطقه آزاد مطابق با استانداردهای جهانی شکل گیرد.

او از امضای تفاهم‌نامه بین سازمان‌های مناطق آزاد ارس و ماکو برای تسهیل تردد خودروها خبر داد و اظهار کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به واردات خودروهای نو و عبور موقت اقدام کنند. از ابتدای تأسیس منطقه آزاد ماکو تاکنون، بیش از ۶۰۰ دستگاه خودرو وارد منطقه نشده و لازم است از این ظرفیت برای رونق اقتصادی استفاده شود.

گروسی با تأکید بر لزوم توسعه شمال‌غرب کشور، رونق گردشگری و سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های اصلی منطقه دانست و گفت: گردشگری خرید و تأمین کالای مصرفی منطقه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. همچنین ضرورت دارد اهمیت کریدور شرق به غرب برای فعالان اقتصادی و افکار عمومی تبیین شود.