خواسته اصلی مردم سویداء حکمرانی غیرمتمرکز در سوریه است

به گزارش کردپرس، «شیخ مروان رزق» از بزرگان دروزیهای منطقه سویداء و سخنگوی آنها در مصاحبهای ضمن اشاره به هدف قرار گرفتنش توسط یک هواپیمای بدون سرنشین مسلح متعلق به دولت موقت سوریه، تأکید کرد که مردم سویداء خواهان امنیت، آرامش و حکومت غیرمتمرکز در سوریه هستند که در آن، خود بتوانند امورشان را مدیریت کنند.
به نوشته آژانس خبری هاوار، «شیخ مروان رزق» یکی از چهرههای سرشناس دروزیهای استان سویداء در مصاحبهای تأکید کرد که خواسته اصلی مردم این منطقه، رسیدن به ساختاری غیرمتمرکز در حکومت سوریه است تا بتوانند در چارچوبی مدنی و دموکراتیک، زندگی همراه با صلح و عدالت داشته باشند.
وی با اشاره به حملات اخیر نیروهای دولتی و شبهنظامیان وابسته به آن به مناطق دروزینشین از جمله سویداء گفت: «در جریان این حملات، بیش از ۱۳۰۰ نفر کشته شدهاند. مبارزان محلی نیز در برابر این حملات ایستادگی کردند و نبردهای سختی رخ داد.»
شیخ رزق همچنین فاش کرد که هدف یک حمله پهپادی قرار گرفته است: «در اثر اصابت ترکش به سمت راست سرم زخمی شدم، اما خوشبختانه آسیب جدی ندیدم و پس از درمان، به میان بستگان و مردمم بازگشتم.»
او با اشاره به استفاده نیروهای امنیتی و وزارت دفاع سوریه از پهپادها برای هدف قرار دادن مردم منطقه، تصریح کرد که این موضوع نشاندهنده نقش مستقیم دولت در این حملات است.
شیخ رزق وضعیت بیمارستان سویداء را بحرانی توصیف کرد و افزود: «تعداد زیاد جان باختهها و مجروحان باعث شده توان خدماترسانی به مردم بهشدت کاهش یابد. مردم همچنان تحت فشار هستند.»
وی با اشاره به تلاش مهاجمان برای ورود با هزاران نیرو، تانک و زرهپوش به شهر و غارت و تخریب اموال عمومی، از جامعه جهانی خواست برای توقف کشتارها اقدام کند.
شیخ رزق در ادامه، «احمد الشرع»، رئیس دولت موقت سوریه را فاقد مشروعیت دانست و اظهار داشت: «کسانی که عامل این جنایات هستند، نمیتوانند کشور را اداره کنند.»
او شرایط حاکم را با حملات مغولها به سوریه مقایسه کرد و گفت: «بعد از قتل و کشتار، مردم را کوچ اجباری دادند و اموالشان را غارت کردند. روستای سیلا نیز به کلی تخریب شده و بزرگان آن کشته شدهاند.»
وی در پایان با تأکید بر لزوم پایان دادن به جنگ و رسیدن به آتشبس واقعی گفت: «اگر آتشبسها مدام نقض شوند، مردم ناگزیرند از خود دفاع کنند. خواسته مردم سویداء روشن است: حکومت غیرمتمرکز، امنیت، و مشارکت در سرنوشت کشور.»
