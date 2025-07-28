به گزارش کردپرس، یکی از خبرنگاران مناطق شمال و شرق سوریه اعلام کرد که نشست میان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه و دولت موقت سوریه به دلیل اعلام «آمادگی نداشتن» دولت دمشق به تعویق افتاده است.

قرار بود نشست میان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه و دولت موقت سوریه در تاریخ ۲۴ جولای در فرانسه برگزار شود. پس از لغو این نشست، در ۲۵ جولای «ژان‌نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه با «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک(SDF) دیدار کرد. وزارت خارجه فرانسه این نشست را در چارچوب گفت‌وگوها میان SDF و دولت موقت سوریه توصیف کرد. با اینکه هیچ‌یک از طرف‌ها و نیز میزبان (فرانسه) درباره علت لغو این نشست توضیحی ندادند، گفته شده است که این تصمیم به دلیل اعلام «آمادگی نداشتن» دولت موقت دمشق اتخاذ شده است.

«اکرم برکات» خبرنگار خبرگزاری هاوار که به‌طور مستمر مذاکرات میان مدیریت خودگردان و دمشق را دنبال می‌کند، اظهار داشت که این تعویق به‌دلیل اعلام آمادگی‌نداشتن دولت موقتی بوده که از سوی گروه هیئت تحریر الشام (HTŞ) تأسیس شده است. او این وضعیت را ناشی از تغییر توازن قوا در سوریه و تأثیر سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل دانست و افزود: «حکومت سوریه می‌خواهد کُردها در ساختار جدید حل شوند، اما توافق چنین چیزی نیست و این غیرقابل‌قبول است. خواسته‌ها، ایدئولوژی و فلسفه مدیریت خودگردان مشخص‌اند؛ اما دمشق هنوز برای پذیرش این شرایط آماده نیست. حتی صرف گفتن «آماده نیستند» کافی نیست؛ تصمیم در مورد برگزاری مذاکرات در دست خود دمشق نیست. اتفاقات سویداء نشان می‌دهد که آمریکا، اسرائیل و مقامات دمشق در فرانسه درباره این موضوع گفت‌وگو کرده‌اند. در برخی موضوعات، این طرف‌ها دمشق را تحت فشار قرار داده‌اند تا از سویداء عقب‌نشینی کند و خواستار به‌رسمیت‌شناختن ساختار خودمختار سویداء شده‌اند. همچنین خواسته‌اند کنترل سویداء به آن‌ها واگذار شود و تمامی نیروهای مسلح، از جمله نیروهای HTŞ، خلع سلاح شوند. قرار بود روز پنج‌شنبه نمایندگان SDF و مدیریت خودگردان با نمایندگان دمشق دیدار کنند، اما دولت دمشق اعلام کرد که «آماده نیستیم.» این امر نشان می‌دهد که مسئله، مسئله آن‌ها نیست و حتی برای گفت‌وگو با دیگران نمی‌توانند با اراده خود تصمیم بگیرند.»

«توافق ۱۰ مارس اجرا نشد»

برکات در ادامه به نخستین دیدار میان «احمد الشرع» رهبر HTŞ و «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF اشاره کرد و گفت: «پس از آن دیدار، تا حدی از شدت قتل‌عام‌ها علیه علوی‌ها کاسته شد. بسیاری از تحریکات رسانه‌ای باعث وقوع این کشتارها شدند. توافق ۱۰ مارس تا حدی از این وقایع جلوگیری کرد. با اینکه درباره برخی مسائل توافق شد، در ادامه تقریباً هیچ‌یک از مفاد این توافق اجرایی نشد. نشست‌های دیگری هم برگزار شد، اما دولت موقت سوریه همان ذهنیت سابق را حفظ کرده است. حتی در مذاکرات فرانسه نیز دیدیم که همان رویکرد همچنان ادامه دارد.»

«حمله به مدیریت خودگردان، پایان HTŞ خواهد بود»

برکات با اشاره به کارزار رسانه‌ای اخیر علیه مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه گفت: «پروپاگاندایی درباره لزوم خلع سلاح مدیریت خودگردان به راه افتاد؛ اما مدیریت خودگردان موضع مشخص و قاطعی دارد. اگر سلاح‌ها را کنار بگذارند، عواقب آن مشخص است و این وضعیت را نوعی شکست خواهند پنداشت. مدیریت خودگردان مصمم است که از حقوق فعلی خود دفاع کند؛ اما گویا طرف مقابل به‌دنبال جنگ است. اگر HTŞ در این ذهنیت باقی بماند و راه جنگ با مدیریت خودگردان را در پیش گیرد، این تصمیم پایان خودش خواهد بود.»

او با اشاره به کشتارهای HTŞ پس از سقوط حکومت بعث علیه علویان و سپس دروزی‌ها گفت: «HTŞ مدعی شده بود که جنگ و کشتار را متوقف می‌کند و به علویان گفتند که سلاح‌های خود را تحویل دهند. علویان نیز سلاح‌ها را تحویل دادند و کشتار آغاز شد؛ این کشتارها هنوز هم ادامه دارد. می‌گویند ۱٬۲۰۰ تا ۱٬۳۰۰ نفر کشته شده‌اند؛ اما آمار واقعی به گفته منابع دیگر و بررسی‌های ما از ۵ هزار نفر فراتر رفته است. برخی نهادها این موارد را مستند کرده‌اند و تنها رسانه‌های آزاد به این کشتارها پرداختند. ۱۰۰ روستا با خاک یکسان شده‌اند؛ در برخی روستاها حتی حیوانات هم قتل‌عام شده‌اند. اما برای قدرت‌های بین‌المللی که سعی دارند HTŞ را با ظاهری جدید به رسمیت بشناسانند، این موارد کافی نبوده است. آن‌ها اکنون به‌دنبال حمله به شهرک‌های دروزی‌نشین اشرفیه و سدنایا هستند. این حملات تا حدی متوقف شده‌اند. سپس به جامعه مذهبی مریدی‌ها حمله کردند که رسانه‌ها به آن نپرداختند. سپس بار دیگر حملات به دروزی‌ها آغاز شد و همچنان ادامه دارد. گروهی با نام «نیروهای قبایل بدوی» معرفی شده، اما بدوی‌ها نه این تعداد زیادند، نه چنین تسلیحاتی و لباس‌هایی دارند. در واقع، آن‌ها دوباره HTŞ هستند. در این حملات، هزاران شهروند دروزی کشته شده‌اند. حملات HTŞ فقط متوجه انسان‌ها نیست، بلکه به نظر می‌رسد آن‌ها می‌خواهند از طبیعت نیز انتقام بگیرند.»

«مردم سوریه ذهنیت HTŞ را نمی‌پذیرند»

برکات با اشاره به ساختار چندقومیتی سوریه، گفت که این کشور و مردمش ذهنیت HTŞ را نمی‌پذیرند و در این میان، مدیریت خودگردان و پارادایم آن بیش از پیش اهمیت یافته است. او با اشاره به اینکه مردم تحت حمله، مدیریت خودگردان و SDF را فراخوانده‌اند، افزود: «مردم تنها به‌دنبال نیروی دفاعی نیستند، بلکه می‌خواهند فلسفه آن را نیز اجرا کنند. حکومت بعث در گذشته تلاش کرد میان کُردها و اعراب اختلاف بیندازد، اما موفق نشد. در برابر کشتارهای اخیر، مدیریت خودگردان از خود بی‌تفاوتی نشان نداد و مسئولیت دفاع از مردم را برعهده گرفت. اکنون مردم سوریه SDF و مدیریت خودگردان را تجلی اراده خود می‌دانند. اگر امروز نظرسنجی برگزار شود، ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم سوریه خواهان حضور مدیریت خودگردان در ساختار حاکمیتی هستند.»

