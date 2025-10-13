ترکیه در معادله سوریه جایی ندارد / نیروهای دموکراتیک سوریه هسته ارتش جدید خواهند بود

به گزارش کردپرس، «صالح مسلم» عضو شورای ریاست مشترک حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در مصاحبه‌ای با اشاره به روند سیاسی و نظامی جاری در سوریه تأکید کرد که تحولات اخیر هیچ ارتباطی با روند صلح در ترکیه ندارد و ترکیه در این معادله نقشی ندارد. او همچنین گفت که نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در چارچوب ارتش جدید سوریه به‌صورت مستقل و با نقشی محوری حضور خواهند داشت.

«صالح مسلم» عضو شورای ریاست مشترک PYD در گفت‌وگو با آژانس خبری فرات با ارزیابی اظهارات «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای SDF، درباره موضوع ادغام نظامی گفت:

«ما با وضعیت جدیدی روبه‌رو هستیم. هنوز دیداری با مظلوم عبدی نداشتیم و از جزئیات کامل آگاه نیستیم، اما تلاش می‌کنیم تحولات را تفسیر کنیم. سخنان عبدی برای ما تازگی ندارد. همان‌طور که می‌دانید، توافق ۱۰ مارس وجود دارد که یکی از بندهای آن به مسئله ادغام نیروها مربوط می‌شود. این ادغام شامل تمامی ساختارهای نظامی و مدنی است، اما دولت دمشق تحت تأثیر نیروهای پشت سر خود، اجرای آن را به تأخیر انداخته و از اجرای واقعی آن طفره می‌رود.»

او افزود: «هیئتی از مقامات مدیریت خودگردان و SDF اخیراً به دمشق رفت و درباره اجرای بندهای توافق گفت‌وگو کرد. با این حال، هنوز هیچ نتیجه قطعی حاصل نشده است.»

عضو شورای رهبری PYD تأکید کرد که یکی از محورهای گفت‌وگوها ادغام نظامی نیروهای SDF با ارتش جدید سوریه بوده است و گفت: «بر اساس توافق، برخی از واحدهای SDF در ساختار نظامی جدید ادغام خواهند شد. مناطق تحت کنترل مدیریت خودگردان همچنان در اختیار نیروهای SDF باقی می‌ماند، اما در امور دفاعی و امنیتی میان دو طرف هماهنگی‌هایی ایجاد خواهد شد.»

او درباره جزئیات بیشتر توضیح داد: «یگان‌های ضدتروریسم (YAT) در چارچوب همکاری مشترک با نیروهای ائتلاف بین‌المللی و واحدهای ویژه دمشق به مبارزه با داعش ادامه خواهند داد. هدف، گسترش عرصه‌های نبرد علیه تروریسم است.»

صالح مسلم تأکید کرد که در چارچوب بازسازی ارتش جدید سوریه، نیروهای SDF به‌عنوان هسته و ستون اصلی ارتش آینده کشور شناخته می‌شوند و گفت: «هیئتی که به دمشق می‌رود، درباره تمام جنبه‌های ادغام گفت‌وگو خواهد کرد. ارتش جدید سوریه بر اساس ساختار چندقومی و غیرمتمرکز شکل می‌گیرد و SDF نقش محوری در آن خواهد داشت.»

در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط این روند با ابتکارات صلح در ترکیه، مسلم گفت: «این روند هیچ ارتباطی با گفت‌وگوهای داخلی ترکیه ندارد، اما ما از آن تجربه و الهام می‌گیریم. ما تصمیمات خود را به‌صورت مستقل می‌گیریم، هرچند از اندیشه‌ها و آموزه‌های عبدالله اوجالان بهره‌مند می‌شویم. نه تنها ما، بلکه بسیاری از جریان‌ها در خاورمیانه از این دیدگاه‌ها تأثیر گرفته‌اند.»

صالح مسلم درباره نقش ترکیه در این معادله گفت: «ترکیه در این روند حضور ندارد و در واقع تمایلی هم ندارد که چنین روندی به نتیجه برسد. رخدادهای اخیر در حلب و برخی تحرکات سیاسی در منطقه، این واقعیت را آشکار می‌سازد. ترکیه می‌خواهد SDF را منحل کند و نیروهای آن را به‌صورت فردی در ارتش دمشق ادغام نماید، اما ما این طرح را نمی‌پذیریم.»

او افزود: «ترکیه با طرح شایعاتی مانند وجود اختلاف میان مدیریت خودگردان و عبدالله اوجالان تلاش دارد میان ما و وی فاصله بیندازد، اما چنین چیزی صحت ندارد. هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و اوجالان نیز بارها گفته‌اند که اگر سلاح را زمین بگذاریم، ما را در یک شب سر خواهند برید. پس چنین سناریویی هرگز مورد قبول ما نیست.»

به گفته صالح مسلم، اکنون تضاد میان ترکیه و نیروهای هژمونیک غربی آشکارتر شده است: «قدرت‌هایی که دولت دمشق را به قدرت رساندند، اکنون خودشان با ترکیه دچار اختلاف شده‌اند. همه نیروهای ذی‌نفع در سوریه ثبات را مطابق منافع خود می‌خواهند، اما ما به دنبال ثباتی عادلانه و پایدار هستیم.»

مسلم با اشاره به مذاکرات سیاسی آتی درباره قانون اساسی سوریه گفت: «همه نیروها اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که تمرکزگرایی دیگر کارآمد نیست. سوریه مانند موزاییکی از اقوام و باورهای گوناگون است و برای حفظ این تنوع، نیاز به نظامی غیرمتمرکز دارد. ما خواستار ساختاری مشابه امدیریت خودگردان هستیم. این موضوع در مذاکرات آینده درباره قانون اساسی جدید بررسی خواهد شد.»