ترکیه در معادله سوریه جایی ندارد / نیروهای دموکراتیک سوریه هسته ارتش جدید خواهند بود

سرویس سوریه - «صالح مسلم» عضو شورای ریاست مشترک PYD با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی اخیر در سوریه تأکید کرد که این روند هیچ ارتباطی با گفتوگوهای صلح در ترکیه ندارد و آنکارا نقشی در معادلات کنونی سوریه ایفا نمیکند. وی با بیان اینکه نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار ارتش جدید این کشور بهصورت مستقل و محوری حضور خواهند داشت، از لزوم ایجاد نظامی غیرمتمرکز و چندقومی برای تضمین ثبات و آینده سوریه سخن گفت.
«صالح مسلم» عضو شورای ریاست مشترک PYD در گفتوگو با آژانس خبری فرات با ارزیابی اظهارات «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای SDF، درباره موضوع ادغام نظامی گفت:
کد خبر 2789640
نظر شما