زردآلوهای چاق و مشهور مالاتیا + تصاویر

به گزارش کردپرس، درحالیکه برداشت زردآلو در مناطق کمارتفاع مالاتیا به پایان رسیده است، این کار در محله کورشونلو در شهرستان حکیمخان، واقع در ارتفاع هزار و ۸۰۰ متری، از حدود یک هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
به نوشته بخش کُردی خبرگزاری آناتونی، حسین گیدر، کدخدای محله کورشونلو، با اشاره به فراوانی محصول امسال گفت: «سال گذشته تقریباً در هیچ نقطهای از ترکیه میوه وجود نداشت؛ اما خدا را شکر امسال سالی پربرکت است و زردآلوی فراوانی داریم. زردآلوهای کورشونلو دیمی، باکیفیت و دارای طعمی متفاوت هستند.»
به گفته گیدر، برداشت محصول دو تا سه هفته دیگر ادامه خواهد داشت و کارگران فصلی کُرد که از استانهای شرناخ و اورفا برای کار به مالاتیا آمده اند نیز در باغهای زردآلوی منطقه کار میکنند.
نظر شما