۲۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۳

زردآلوهای چاق و مشهور مالاتیا + تصاویر

زردآلوهای چاق و مشهور مالاتیا + تصاویر

سرویس ترکیه – برداشت زردآلو در مناطق مرتفع شهرستان حکیم‌خان استان مالاتیا آغاز شده است و انتظار می‌رود دو تا سه هفته ادامه یابد. کارگران فصلی کُرد از استان های دیگر نیز در باغ‌های این منطقه مشغول به کار هستند.

به گزارش کردپرس، درحالی‌که برداشت زردآلو در مناطق کم‌ارتفاع مالاتیا به پایان رسیده است، این کار در محله کورشونلو در شهرستان حکیم‌خان، واقع در ارتفاع هزار و ۸۰۰ متری، از حدود یک هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

زردآلوهای چاق و مشهور مالاتیا + تصاویر

به نوشته بخش کُردی خبرگزاری آناتونی، حسین گیدر، کدخدای محله کورشونلو، با اشاره به فراوانی محصول امسال گفت: «سال گذشته تقریباً در هیچ نقطه‌ای از ترکیه میوه وجود نداشت؛ اما خدا را شکر امسال سالی پربرکت است و زردآلوی فراوانی داریم. زردآلوهای کورشونلو دیمی، باکیفیت و دارای طعمی متفاوت هستند.»

زردآلوهای چاق و مشهور مالاتیا + تصاویر

به گفته گیدر، برداشت محصول دو تا سه هفته دیگر ادامه خواهد داشت و کارگران فصلی کُرد که از استان‌های شرناخ و اورفا برای کار به مالاتیا آمده اند نیز در باغ‌های زردآلوی منطقه کار می‌کنند.

زردآلوهای چاق و مشهور مالاتیا + تصاویر

زردآلوهای چاق و مشهور مالاتیا + تصاویر

زردآلوهای چاق و مشهور مالاتیا + تصاویر

زردآلوهای چاق و مشهور مالاتیا + تصاویر

زردآلوهای چاق و مشهور مالاتیا + تصاویر

کد مطلب 2798182

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