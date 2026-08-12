عمر چلیک: قانون چارچوب، بستر حقوقی خلع سلاح و انحلال PKK را فراهم کرد

به گزارش کردپرس، عمر چلیک، نایب رئیس و سخنگوی حزب عدالت و توسعه (AKP)، در یک نشست خبری درباره تصویب قانون چارچوب مرتبط با روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» سخن گفت.

چلیک اظهار کرد پارلمان ترکیه با تصویب این قانون، چارچوب حقوقی لازم برای خلع سلاح و انحلال PKK را ایجاد کرده است. به گفته او، این روند بدون حضور طرف یا ناظر خارجی و در برابر دیدگان ۸۶ میلیون شهروند ترکیه پیش برده می‌شود.

او گفت: «موضوع مورد بحث، انحلال PKK/KCK و زمین‌گذاشتن سلاح‌هاست. در تجربه‌های پیشین گفته می‌شد که تضمین قانونی وجود ندارد؛ اما اکنون چارچوب حقوقی لازم برای انحلال سازمان و خلع سلاح آن شکل گرفته است.»

رأی پارلمان حمایت از روند خلع سلاح PKK است

سخنگوی AKP رأی مثبت ۴۶۷ نماینده را رویدادی مهم در تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه توصیف کرد و گفت این میزان حمایت را نباید صرفاً عددی ارزیابی کرد.

او افزود رأی پارلمان نشان می‌دهد چارچوب قانونی تدوین‌شده برای پایان‌دادن به درگیری‌ها پذیرفته شده و روند خلع سلاح و انحلال PKK از حمایت مجلس برخوردار است.

چلیک همچنین گزارش تهیه‌شده از سوی کمیسیون پارلمانی را نقشه راهی برای پایان‌دادن به درگیری‌ها و رهایی ترکیه از پیامدهای آن دانست.

ادامه روند صلح مشروط به خلع سلاح PKK است

چلیک تأکید کرد تکمیل روند به زمین‌گذاشتن سلاح‌ها و پایان‌یافتن روند انحلال PKK بستگی دارد. او گفت پس از خلع سلاح و پایان درگیری‌ها، زمینه برای ارتقای استانداردهای دموکراتیک در ترکیه فراهم خواهد شد.

به گفته او، در صورت موفقیت این روند، الگوی ایجادشده در ترکیه می‌تواند برای کشورهای منطقه نیز به‌عنوان روشی برای حل منازعات مورد توجه قرار گیرد.

چلیک همچنین با رد ضرورت حضور یک «طرف سوم ناظر» در روند گفت ترکیه نیازی به میانجی یا ناظر خارجی ندارد و می‌تواند این مسئله را از طریق سازوکارهای داخلی و قانونی خود حل کند.