جودت ییلماز: جنگ با PKK هزینه زیادی روی دست ما گذاشته است

به گزارش کردپرس، جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهوری ترکیه، در مراسم یازدهمین دوره جوایز رسانه‌ای آناتولی، درباره تصویب قانون چارچوب مرتبط با روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» و مرحله خلع سلاح سخن گفت.

ییلماز با اشاره به تصویب این قانون در پارلمان گفت: «روز گذشته قانونی تاریخی با ۴۶۷ رأی موافق در مجلس تصویب شد. تا آنجا که به یاد دارم، چنین میزان رأیی سابقه نداشته است. این حمایت گسترده، موضع اراده ملی، پشتیبانی جامعه و توافق سیاسی شکل‌گرفته درباره روند ترکیه بدون تروریسم را نشان می‌دهد.»

جنگ با PKK خرج زیادی روی دست ما گذاشته است

معاون رئیس‌جمهوری ترکیه مدعی شد منازعه چند دهه گذشته، ده‌ها هزار قربانی و بیش از ۲ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه اقتصادی بر جای گذاشته است.

او افزود: «ترکیه برای حل این مسئله فرصت بسیار مهمی به دست آورده است. نباید اجازه دهیم این فرصت از بین برود یا روند با خرابکاری روبه‌رو شود. ممکن است در این دوره تحریک‌ها و تلاش‌هایی برای انتشار اطلاعات نادرست صورت گیرد.»

ییلماز مرحله کنونی را به‌دلیل دربرگرفتن روند زمین‌گذاشتن سلاح‌ها، حساس توصیف کرد و از رسانه‌ها خواست در انتخاب زبان، پیام‌ها و تأثیری که بر افکار عمومی می‌گذارند، مسئولانه عمل کنند.

او هشدار داد ممکن است برخی جریان‌ها که خواهان پایان درگیری‌ها نیستند، برای اخلال در روند اقدام کنند و گفت نباید میدان در اختیار کسانی قرار گیرد که از مسئله درگیری برای اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند.

این روند یک مدل ترکیه‌ای است

ییلماز تأکید کرد روند جاری بدون دخالت ناظر یا میانجی خارجی و در چارچوب آنچه «مدل ترکیه‌ای» خواند، آغاز شده و ادامه یافته است.

او اظهار کرد: «این روند، بدون حضور طرف سوم و با اتکا به اراده و ظرفیت ملی برای حل مسائل اساسی کشور پیش می‌رود. موفقیت ترکیه در این موضوع، توان کشور را برای حل دیگر مسائل نیز افزایش خواهد داد.»

معاون رئیس‌جمهوری ترکیه در پایان گفت موفقیت روند به همکاری مشترک سیاست‌مداران، رسانه‌ها و جامعه بستگی دارد و تاریخ، هم کسانی را که به پایان درگیری‌ها کمک کنند و هم کسانی را که در مسیر آن مانع ایجاد کنند، ثبت خواهد کرد.