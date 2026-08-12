به گزارش کردپرس، عملیات کاوش، پاک‌سازی و مرمت در گورستان تاریخی سلجوقیان در شهرستان گواش استان وان ادامه دارد. این محوطه یکی از بزرگ‌ترین گورستان‌های دوران اسلام در آناتولی به شمار می‌رود و آرامگاه حلیمه خاتون با قدمتی نزدیک به ۷۰۰ سال نیز در آن قرار دارد.

به نوشته آناتولی کُردی، فعالیت‌های کاوش و مرمت این گورستان از سال ۲۰۲۲ با مجوز وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه آغاز شده است. سال گذشته نیز با تصمیم ریاست‌جمهوری، این محوطه در طرح «میراثی برای آینده» قرار گرفت.

عملیات کاوش زیر نظر ارجان چالیش، عضو هیئت علمی گروه تاریخ هنر دانشگاه یوزونجو ییل وان، انجام می‌شود. تیمی ۱۵نفره متشکل از متخصصان تاریخ هنر، باستان‌شناسی، کتیبه‌شناسی، معماری، مرمت و حفاظت در این پروژه مشارکت دارند.

شناسایی بیش از هزار سنگ‌قبر

تاکنون در محدوده‌ای به وسعت ۵۰ دونوم، بیش از هزار سنگ‌قبر شناسایی شده است. ارتفاع برخی از این سنگ‌ها به دو متر و نیم می‌رسد و کتیبه‌ها و نقوش کهن حک‌شده روی آنها، هرکدام را به اثری هنری تبدیل کرده است.

در فصل کاوش امسال، ۳۵ سنگ‌قبر از زیر خاک بیرون آورده و برای جلوگیری از واژگونی، با تکیه‌گاه‌های سنگی تثبیت شده‌اند. همچنین خزه‌های روی پنج سنگ‌قبر پاک شده و چهار سنگ‌قبر دیگر نیز مستندسازی شده‌اند.

ارجان چالیش با تأکید بر اینکه ویژگی‌های اصیل آثار در تمامی مراحل حفظ می‌شود، گفت: «همان‌گونه که یک جراح با حساسیت کار می‌کند، ما نیز با همان دقت روی زمین، خاک، تاریخ و فرهنگ کار می‌کنیم و تاریخ، فرهنگ و هنر نهفته در زیر زمین را بیرون می‌آوریم.»