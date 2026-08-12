۲۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱

پاک‌سازی و مرمت سنگ‌قبرهای تاریخی سلجوقی در وان + تصاویر

پاک‌سازی و مرمت سنگ‌قبرهای تاریخی سلجوقی در وان + تصاویر

سرویس ترکیه – باستان‌شناسان در گورستان تاریخی سلجوقیان در شهرستان گواش استان وان، سنگ‌قبرهایی را که سال‌ها زیر خاک مانده یا سطح آنها با خزه پوشیده شده است، با روش‌های تخصصی پاک‌سازی و مرمت می‌کنند.

به گزارش کردپرس، عملیات کاوش، پاک‌سازی و مرمت در گورستان تاریخی سلجوقیان در شهرستان گواش استان وان ادامه دارد. این محوطه یکی از بزرگ‌ترین گورستان‌های دوران اسلام در آناتولی به شمار می‌رود و آرامگاه حلیمه خاتون با قدمتی نزدیک به ۷۰۰ سال نیز در آن قرار دارد.

پاک‌سازی و مرمت سنگ‌قبرهای تاریخی سلجوقی در وان + تصاویر

به نوشته آناتولی کُردی، فعالیت‌های کاوش و مرمت این گورستان از سال ۲۰۲۲ با مجوز وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه آغاز شده است. سال گذشته نیز با تصمیم ریاست‌جمهوری، این محوطه در طرح «میراثی برای آینده» قرار گرفت.

پاک‌سازی و مرمت سنگ‌قبرهای تاریخی سلجوقی در وان + تصاویر

عملیات کاوش زیر نظر ارجان چالیش، عضو هیئت علمی گروه تاریخ هنر دانشگاه یوزونجو ییل وان، انجام می‌شود. تیمی ۱۵نفره متشکل از متخصصان تاریخ هنر، باستان‌شناسی، کتیبه‌شناسی، معماری، مرمت و حفاظت در این پروژه مشارکت دارند.

پاک‌سازی و مرمت سنگ‌قبرهای تاریخی سلجوقی در وان + تصاویر

شناسایی بیش از هزار سنگ‌قبر

تاکنون در محدوده‌ای به وسعت ۵۰ دونوم، بیش از هزار سنگ‌قبر شناسایی شده است. ارتفاع برخی از این سنگ‌ها به دو متر و نیم می‌رسد و کتیبه‌ها و نقوش کهن حک‌شده روی آنها، هرکدام را به اثری هنری تبدیل کرده است.

پاک‌سازی و مرمت سنگ‌قبرهای تاریخی سلجوقی در وان + تصاویر

در فصل کاوش امسال، ۳۵ سنگ‌قبر از زیر خاک بیرون آورده و برای جلوگیری از واژگونی، با تکیه‌گاه‌های سنگی تثبیت شده‌اند. همچنین خزه‌های روی پنج سنگ‌قبر پاک شده و چهار سنگ‌قبر دیگر نیز مستندسازی شده‌اند.

پاک‌سازی و مرمت سنگ‌قبرهای تاریخی سلجوقی در وان + تصاویر

ارجان چالیش با تأکید بر اینکه ویژگی‌های اصیل آثار در تمامی مراحل حفظ می‌شود، گفت: «همان‌گونه که یک جراح با حساسیت کار می‌کند، ما نیز با همان دقت روی زمین، خاک، تاریخ و فرهنگ کار می‌کنیم و تاریخ، فرهنگ و هنر نهفته در زیر زمین را بیرون می‌آوریم.»

پاک‌سازی و مرمت سنگ‌قبرهای تاریخی سلجوقی در وان + تصاویر

پاک‌سازی و مرمت سنگ‌قبرهای تاریخی سلجوقی در وان + تصاویر

پاک‌سازی و مرمت سنگ‌قبرهای تاریخی سلجوقی در وان + تصاویر

کد مطلب 2798180

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha