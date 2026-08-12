۲۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۸

استاندار: مرزهای آذربایجان‌غربی در مسیر تجارت قانونمند قرار گرفته اند

استاندار: مرزهای آذربایجان‌غربی در مسیر تجارت قانونمند قرار گرفته اند

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت بالای مرزهای استان برای توسعه تجارت قانونی و حمایت از تولید، گفت: امروز مرزهای آذربایجان‌غربی با تکیه بر سازوکارهای قانونی، از پیله‌وری و کولبری تا تجارت رسمی، در مسیر رونق اقتصادی قرار دارند.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در حاشیه بازدید از مرز بازرگان با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی، افزود: در شرایط جنگ، برای جلوگیری از اختلال در روند تولید، واردات برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز واحدهای تولیدی افزایش یافت.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تسهیل و پشتیبانی از فرآیندهای تجاری، خاطرنشان کرد: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی امکان افزایش فرآیندهای وارداتی با هماهنگی وزارت بهداشت وجود دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی از کاهش قاچاق در مرزهای استان نیز خبر داده و افزود: میزان کنترل و نظارت در دو سوی مرز ایران و ترکیه بسیار بالا بوده و حجم قاچاق در آذربایجان‌غربی بسیار پایین است.

رحمانی در پایان با بیان اینکه امروز در مرزهای استان، پیله‌وری و کولبری در چارچوب قانون انجام می‌شود، اضافه کرد: رویکرد آذربایجان‌غربی، حرکت از تجارت غیررسمی به سمت تجارت شفاف، قانونمند و مولد و استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها برای رونق تولید و اشتغال است.

 

کد مطلب 2798172

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