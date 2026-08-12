به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در حاشیه بازدید از مرز بازرگان با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی، افزود: در شرایط جنگ، برای جلوگیری از اختلال در روند تولید، واردات برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز واحدهای تولیدی افزایش یافت.



او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تسهیل و پشتیبانی از فرآیندهای تجاری، خاطرنشان کرد: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی امکان افزایش فرآیندهای وارداتی با هماهنگی وزارت بهداشت وجود دارد.



استاندار آذربایجان‌غربی از کاهش قاچاق در مرزهای استان نیز خبر داده و افزود: میزان کنترل و نظارت در دو سوی مرز ایران و ترکیه بسیار بالا بوده و حجم قاچاق در آذربایجان‌غربی بسیار پایین است.



رحمانی در پایان با بیان اینکه امروز در مرزهای استان، پیله‌وری و کولبری در چارچوب قانون انجام می‌شود، اضافه کرد: رویکرد آذربایجان‌غربی، حرکت از تجارت غیررسمی به سمت تجارت شفاف، قانونمند و مولد و استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها برای رونق تولید و اشتغال است.



