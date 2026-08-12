پروژه تعریض مسیر بیاشوش _ جوانرود تا هفته دولت به بهره برداری می رسد

طهماسب نجفی در حاشیه بازدید از پروژه تعریض و بهسازی مسیر بیاشوش _ جوانرود عنوان کرد: جاده بیاشوش _ جوانرود یکی از پرترددترین مسیرهای دسترسی منطقه اورامانات استان است و مهم‌ترین ورودی شهرستان‌های جوانرود و ثلاث باباجانی محسوب می شود.

وی به اهمیت تجاری و گردشگری این مسیر اشاره کرد و گفت: این قطعه همچنین در مسیر مرز تجاری شیخ صله و بازارچه جوانرود واقع شده و از اهمیت توسعه‌ای بسیار بالایی برخوردار است.

نجفی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این مسیر، پروژه تعریض و بهسازی سه راهی بیاشوش به طول ۸ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته و این پروژه کلیدی هم اکنون از بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و طبق گزارش راه‌ و شهرسازی تا هفته دولت امسال آماده بهره‌برداری می‌شود.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، عرض جاده فعلی از ۸ متر به ۱۳ متر افزایش می‌یابد و بسترهای لازم برای تردد ایمن‌تر و روان‌تر برای ترازیت کالا و مسافر در این قطعه فراهم می‌شود.