به گزارش کردپرس، دوازدهمین جشنواره «کوخ» که به ابتکار شهرداری گیم‌گیم (وارتو) و با مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی این شهرستان برگزار شده است، در سومین روز با برگزاری نشستی با عنوان «مبارزه شهروندی علویان از سیواس تا امروز»، اجرای دنگ‌بژها و برگزاری کنسرت ادامه یافت.

این جشنواره با شعار «صلح با قدرت هنر به سرزمین خورشید خواهد آمد» پس از ۱۲ سال وقفه بار دیگر در گیم‌گیم برگزار شده است.

اجرای دنگ‌بژها و هنرمندان کرد

شمار زیادی از شهروندان در برنامه موسیقی سنتی کردی که در خانه دنگ‌بژهای گیم‌گیم برگزار شد، حضور یافتند. دنگ‌بژهای معروف، جاهد، صلاح‌الدین گوچ‌تکین و فخرالدین گوچ‌تکین در این برنامه آوازهای کردی خود را اجرا کردند.

پس از پایان این برنامه، گروه «کوما دجله» روی صحنه رفت و شهروندان برای مدتی طولانی با ترانه‌های این گروه به رقص و پایکوبی پرداختند.

مژگین تورهان دیگر هنرمندی بود که با اجرای ترانه‌های کردی با استقبال حاضران روبه‌رو شد. پس از او، دنیز اسمر با خواندن ترانه‌های مقاومت، شور و هیجان جشنواره را افزایش داد و ترانه «مقاومت کن دیاربکر، مقاومت کن» را همراه با حاضران اجرا کرد.

حمایت از مقاومت زیست‌محیطی مردم خواریک

گلبهار کایا، رئیس مشترک شهرداری گیم‌گیم، در سخنرانی خود با اشاره به شعار جشنواره گفت: «پس از ۱۲ سال، بار دیگر با همان شور و امید در کنار یکدیگر هستیم.»

او ضمن اعلام حمایت از اعتراض مردم روستای خواریک علیه احداث نیروگاه زمین‌گرمایی، افزود: «به مردممان که در برابر شرکت‌های چشم‌دوخته به خاک و سرزمین وارتو ایستادگی می‌کنند، درود می‌فرستم. دست‌هایتان را از وارتو و کارلی‌اُوا کوتاه کنید.»

سردادن شعار در حمایت از اوجالان و زندانیان

احمد تانری‌وردی، رئیس مشترک شاخه گیم‌گیم دم پارتی، نیز در سخنانی به عبدالله اوجالان و زندانیان سیاسی درود فرستاد. هم‌زمان حاضران شعارهای «زنده باد رهبر اوجالان» و «زنده باد مقاومت زندان‌ها» سر دادند.توبا سایلگان، رئیس مشترک شهرداری موش، گفت این گردهمایی صرفاً برگزاری یک جشنواره نیست و بر اهمیت آن برای حفاظت از زبان و فرهنگ تأکید کرد.

سری سویلمز، دیگر رئیس مشترک شهرداری موش، نیز گفت مردم با الهام‌گرفتن از زندگی اشتراکی و جمعی، میدان جشنواره را پر کرده‌اند.

گرامی‌داشت یاد اکین وان

پس از اجرای دنیز اسمر، چیچک توتوش، رئیس مشترک دم پارتی در استان موش، با اشاره به روند جاری صلح گفت مردم کرد بیش از هر ملت دیگری ارزش صلح را می‌دانند و برای موفقیت این روند باید به مبارزه ادامه داد.

او همچنین یاد کوثر التورک، عضو یگان زنان آزاد (YJA-Star) با نام سازمانی «اکین وان»، را گرامی داشت؛ پیکر التورک پس از جان‌باختن او در ۱۰ آگوست ۲۰۱۵ در گیم‌گیم به نمایش گذاشته و تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

توتوش گفت: «پیکر بی‌جان اکین وان به نمایش گذاشته شد. ما در همه‌جا در برابر این اقدام ایستادگی کردیم و به مقاومت خود ادامه خواهیم داد. ما همواره به موجودیت خود ادامه می‌دهیم.»

در بخش پایانی برنامه، سرحدو، هنرمند رپ کرد، روی صحنه رفت و قطعات رپ کردی خود را اجرا کرد. جوانان حاضر در جشنواره با شور فراوان از اجرای او استقبال کردند.