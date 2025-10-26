به گزارش کردپرس، عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه (AKP) در بیانیه‌ای که در حساب NSosyal خود منتشر کرد، تاکید کرد که فسخ و انحلال عناصر مسلح و غیرقانونی مرتبط با سازمان PKK—چه در خاک ترکیه و چه در مناطقی مانند عراق و سوریه—و تداوم روند کنار گذاشتن سلاح، اولویت اصلی نقشه‌راه «ترکیه بدون تروریسم» است. او افزود که تصمیم PKK برای «خروج از ترکیه» و اعلام گام‌های جدید در مسیر ترک سلاح، نتایج عینی پیشرفت در این مسیر است و این اقدامات با هدف اصلی نقشه‌راه همخوانی دارد.

چلیک ادامه داد که نقشه‌راه «ترکیه بدون ترور» همچنان نتایج مثبت تولید می‌کند و این فرایند را «گامی استراتژیک و تاریخی» برای زدودن تهدیدها از دموکراسی کشور خواند. او افزود که رسیدن به هدف «منطقه بدون تروریسم» صرفاً نتیجه طبیعی این روند است و در برابر تلاش‌هایی که بخواهند از طریق گروه‌های تروریستی نفوذ یا نفی استقلال منطقه‌ای برقرار کنند، موضعی بازدارنده خواهد بود.

سخنگوی حزب حاکم ترکیه همچنین نسبت به لزوم مراقبت حداکثری برای محافظت از فرایند در برابر هرگونه تحریک یا خرابکاری هشدار داد و گفت که زمینه سیاسی ایجادشده پس از فراخوان تاریخی رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و همچنین اراده قوی ریاست‌جمهوری این کشور، این فرایند را به یک سیاست دولتی تبدیل کرده است. او تاکید کرد که حمایت و راهنمایی کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» و حضور احزاب با گرایش‌های گوناگون، نمایانگر این است که «میزان نمایندگی سیاسیِ» این روند بر پایه اراده ملی شکل گرفته است.

چلیک افزود که ادامه بی‌وقفه فرایند فسخ و ترک سلاح زمینه را برای روشن‌تر شدن چارچوب مثبت ترسیم‌شده توسط این کمیسیون فراهم خواهد کرد و از تمام طرف‌ها خواست تا از هرگونه رویکرد حاشیه‌ای یا افراطی که مسیر نقشه‌راه را مسموم کند، پرهیز کنند. او با اشاره به آگاهی نسبت به تلاش‌های سیاسی، اطلاعاتی و خرابکارانه در منطقه، تاکید کرد که دولت با عزم راسخ نقشه‌راه را اجرا می‌کند و حضور و حمایت جریان‌های سیاسی مختلف، «غنای سیاسی» به همراه دارد که می‌تواند این فرایند را تقویت کند.

چلیک در پایان گفت که این روند با حمایت همه شهروندان و اراده قوی نهادهای دولتی به پیش می‌رود و بر لزوم حفظ وحدت ملی، احترام به ارزش‌های مشترک و پایبندی به هدف اصلی «ترکیه بدون تروریسم» تأکید کرد.

همزمان افغان اعلا معاون اردوغان در حزب عدالت و توسعه، نیز در پیام خود ترک خاک ترکیه از سوی PKK را گامی مهم در فرایند «ترکیه بدون تروریسم» دانست و خواستار حذف کامل «پدیده تروریسم» از کشورش شد. او افزود که با تقویت جبهه داخلی و بهره‌گیری از حمایت مردم، کشور می‌تواند انرژی و ظرفیت‌های خود را به‌جای صرف درگیری‌های داخلی، معطوف به پروژه‌های بلندمدت ملی کند و از این رهگذر کل ملت و منطقه بهره‌مند خواهند شد. اعلا همچنین بر نقش اراده و پایداری مقامات کشور و پشتیبانی مردم در دستیابی به این هدف تأکید کرد.