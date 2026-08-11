به گزارش کردپرس، هەزار نەرەخی رئیس مشترک مجلس مردمی مخمور، پیش از تصویب نهایی «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» در مجمع عمومی پارلمان ترکیه، درباره این قانون و تأثیرات احتمالی آن بر اردوگاه مخمور با امراله آجار از خبرگزاری مزوپوتامیا گفتوگو کرد.
این قانون که در چارچوب روند صلح و جامعه دموکراتیک تهیه شده بود، پس از عبور از کمیسیون عدالت، در مجمع عمومی پارلمان ترکیه نیز با ۴۶۸ رأی موافق، ۸۸ رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب رسید.
اردوگاه مخمور و سه دهه آوارگی
در دهه ۱۹۹۰، همزمان با تخلیه و بهآتشکشیدهشدن روستاها، افزایش فشارهای امنیتی و تحمیل نظام روستابانی در کردستان ترکیه، دهها هزار نفر ناچار به ترک سرزمین خود شدند. بخشی از آنان به کشورهای اروپایی و کلانشهرهای ترکیه مهاجرت کردند و گروهی دیگر به اقلیم کردستان عراق پناه بردند.
اکنون حدود ۱۲ هزار نفر در اردوگاه مخمور در شهرستان مخمور، واقع در استان موصل عراق، زندگی میکنند. بیشتر ساکنان این اردوگاه را خانوادههایی تشکیل میدهند که از مناطق شرناخ و جولمرگ مهاجرت کردهاند. این اردوگاه که بیشتر جمعیت آن زن و کودک هستند، سال ۱۹۹۸ تحت حمایت سازمان ملل متحد قرار گرفت.
یک قانون نمیتواند همه مشکلات را حل کند
هەزار نەرەخی گفت ارزیابی قانون چارچوب بدون درنظرگرفتن تاریخ یکصد سال گذشته و پیامدهای تقسیم کردستان امکانپذیر نیست.
او اظهار کرد: «پس از تقسیم کردستان به چهار بخش در نتیجه توافقهای مختلف، هویت، زبان و فرهنگ مردم کرد انکار شد و تلاش کردند ملتی را از میان ببرند. کردها در یکصد سال گذشته با کشتارها و رنجهای فراوانی روبهرو شدند، اما در برابر تمامی این اقدامات مقاومت کردند.»
هەزار نەرەخی گفت مبارزه جنبش آزادی کرد در ۵۰ سال گذشته روند تاریخی پیشین را تغییر داده و مقاومت عبدالله اوجالان در ۲۷ سال حبس، زمینه شکلگیری مرحله کنونی را فراهم کرده است.
او با اشاره به فراخوان ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ اوجالان گفت: «قانون چارچوب با پرداخت هزینههای سنگین به این مرحله رسیده است. این قانون باوجود کاستیهایش مثبت است؛ زیرا مشکلاتی که طی یکصد سال شکل گرفتهاند، با یک قانون بهطور نهایی حل نمیشوند. این تنها یک گام و آغاز مسیری چند هزار کیلومتری است.»
رئیس مشترک مجلس مردمی مخمور افزود: «این قانون تمامی مشکلات ما را حل نمیکند و این یک واقعیت است. از این مرحله به بعد، گسترش مبارزه وظیفه همه ماست. با قانون چارچوب، مرحلهای تازه آغاز شده است.»
ناقص است، اما گامی مهم به شمار میرود
هەزار نەرەخی گفت انتظار مردم از قانون چارچوب، تحقق صلح پایدار، دموکراتیکشدن و تأمین برابری از طریق قوانین است.
او افزود: «اجرای عملی این قانون را از نزدیک دنبال خواهیم کرد. قوانین باید برابری را برقرار کنند. اگر حقوق مردم کرد نادیده گرفته نمیشد و کردها میتوانستند با هویت و زبان خود آزادانه زندگی کنند، نیازی به ۵۰ سال مبارزه و آغاز چنین روندی نبود.»
به گفته نەرەخی متن قانون در زمینه تضمین حقوق، هویت و زبان کردها با کاستیهای جدی روبهرو است؛ بااینحال، تصویب آن را باید گامی مهم ارزیابی کرد و اصلاحات حقوقی نباید به همین قانون محدود بماند.
او با اشاره به اظهارات دولت باغچهلی درباره «حق امید» اوجالان گفت: «حتی کسانی که دشمنی خود را با جنبش آزادی کرد اعلام کرده بودند، امروز از حق امید اوجالان سخن میگویند. دولت باغچهلی نیز دریافته است که مخاطب حل دموکراتیک مسئله کرد، اوجالان است. رفع کاستیهای قانون از طریق مقررات جدید اجتنابناپذیر است.»
تنها اوجالان میتواند مردم را قانع کند
رئیس مشترک مجلس مردمی مخمور همچنین خواستار تأمین آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان و فراهمشدن امکان دیدار روزنامهنگاران و دانشگاهیان با او شد.
نەرەخی گفت: «درهای امرالی باید بهطور کامل گشوده شوند و روزنامهنگاران و دانشگاهیان بتوانند با اوجالان دیدار کنند. انتظار داریم این شرایط هرچه زودتر فراهم شود. این فقط یک نیاز نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.»
او افزود: «تنها کسی که میتواند مردم را قانع کند، اوجالان است. اگر درهای امرالی گشوده شود، او نهتنها کردها، بلکه مردم ترک را نیز قانع خواهد کرد.»
فراخوان اوجالان را مبنا قرار میدهیم
هەزار نەرەخی مردم مخمور را بخشی از روند صلح و جامعه دموکراتیک دانست و با اشاره به بیش از سه دهه آوارگی آنان گفت: «ما پس از تجربه ظلمی بزرگ، از سرزمینی که در آن متولد شدیم اما نتوانستیم در آن رشد کنیم، بیرون آمدیم.»
او ادامه داد: «صرفنظر از اینکه چه قوانینی تصویب شوند، ما فراخوانهای اوجالان و جنبش آزادی کرد را مبنا قرار میدهیم. از نخستین روز آوارگی تاکنون، همواره در کنار اوجالان و جنبش آزادی کرد حرکت کردهایم و در این روند نیز هر مسئولیتی بر عهده ما باشد، انجام خواهیم داد.»
هەزار نەرەخی در پایان گفت: «تا زمانی که آزادی فیزیکی اوجالان تأمین نشود، نمیتوانیم بگوییم مردم مخمور به حقوق خود دست یافتهاند.»
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