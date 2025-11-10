معاون اردوغان: ارتش ترکیه و میت از نزدیک روند خلع سلاح PKK را دنبال می کنند

به گزارش کردپرس، عمر چلیک، سخنگو و معاون رئیس حزب عدالت و توسعه (AKP)، اعلام کرد که ارتش ترکیه (TSK) و سازمان اطلاعات ملی (MIT) روند خلع سلاح پ.ک.ک را از نزدیک دنبال می‌کنند. او تأکید کرد که موضوع اصلی، اطمینان از واقعی بودن این خلع سلاح و بررسی نشانه‌های انحلال کامل این سازمان است.

به گزارش روزنامه‌ی دیلی صباح، نشست شورای اجرایی مرکزی حزب عدالت و توسعه، روز دوشنبه به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رهبر این حزب، در ساختمان مرکزی حزب در آنکارا برگزار شد. در این نشست، رؤسای بخش‌های مختلف گزارش‌های خود را ارائه دادند و دستور کار قانون‌گذاری مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت.

پس از پایان جلسه‌ی غیرعلنی، عمر چلیک، معاون رئیس و سخنگوی حزب عدالت و توسعه، در جمع خبرنگاران به تشریح مواضع دولت پرداخت. او با تأکید بر تداوم سیاست «ترکیه بدون تروریسم» گفت که مبارزه با تروریسم همچنان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.

چلیک درباره‌ی روند خلع سلاح PKK اظهار داشت: «نیروهای مسلح ترکیه (TSK) و سازمان اطلاعات به‌صورت میدانی و لحظه‌به‌لحظه روند خلع سلاح و تحرکات شاخه‌های منطقه‌ای PKK را رصد می‌کنند. مسئله‌ی اصلی این است که آیا این خلع سلاح واقعاً به معنای انحلال کامل PKK است یا خیر. پیش‌تر نیز بیانیه‌هایی مشابه صادر شده بود، اما در عمل خلع سلاحی انجام نشد. ممکن است روش اجرای این روند در عراق با سوریه متفاوت باشد. انتظار می‌رود عناصر باقی‌مانده PKK در داخل ترکیه، خاک کشور را ترک کنند.»

وی افزود که پس از تأیید نهایی این روند از سوی سازوکار نظارتی، نتایج به رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور گزارش خواهد شد.

چلیک همچنین توضیح داد که حزب عدالت و توسعه یک سازوکار درونی ویژه برای پیگیری و ارزیابی سیاسی و راهبردی این روند تشکیل داده است: «این کمیته به‌صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد تا تحولات میدانی را ارزیابی کند و زبان و مواضع حزب را در این باره شکل دهد. علاوه بر آن، راهبردهای جدید برای دوره‌ی آینده را با توجه به تحولات احتمالی تدوین می‌کند.»

به گفته‌ی چلیک، هدف نهایی این رویکرد، تثبیت امنیت داخلی، حمایت از فرآیند «ترکیه بدون تروریسم» و فراهم کردن بستر سیاسی برای صلح پایدار در داخل و خارج از مرزهای کشور است.